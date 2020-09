Une maison remplie d’histoires sera démolie

La petite maison du 57, rue De Muy, disparaîtra du paysage du Vieux-Boucherville. Le conseil municipal a en effet autorisé la démolition de la résidence qui a appartenu durant plusieurs décennies, et jusqu’à tout dernièrement, à la famille Bourdua. Une nouvelle construction prendra place à cet emplacement.

L’autorisation de démolition a cependant été accordée à la majorité (et non à l’unanimité). Le maire Martel qui a demandé le vote s’est prononcé contre ainsi que la conseillère Anne Barabé.

« Je comprends les motivations des conseillers, mais j’exprime ma dissidence. Cette maison, même si elle a peut-être un cachet architectural modeste, s’harmonisait bien dans cette rue. C’est avec une tristesse que je vois cette résidence détruite pour faire place à une nouvelle construction. »