Boucherville rappelle l’importance de respecter les mesures sanitaires au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

En vue de la reprise des cours de natation et de mise en forme aquatique le 26 septembre prochain, et dans le contexte de la montée des cas de COVID-19 au Québec, la Ville de Boucherville souhaite rappeler l’importance de respecter les mesures sanitaires lors des visites au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier.

Un plan d’action a été établi afin de limiter les risques de propagation du virus. Celui-ci suit rigoureusement les recommandations du Guide de réouverture progressive des installations aquatiques en contexte de COVID-19, préparé par l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ).

Plusieurs consignes ont été mises en place afin de réduire le temps passé dans les vestiaires et, par conséquent, diminuer les contacts entre les usagers.

Arriver préparé

Se présenter seulement cinq minutes avant le début des cours avec son maillot de bain sous ses vêtements. Les casiers seront disponibles pour le rangement des effets personnels.

Utilisation des vestiaires

Les vestiaires sont désormais mixtes et assignés à chacun des groupes jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure permet au personnel de contrôler les déplacements et de désinfecter les lieux entre chaque séance.

Ainsi, il est obligatoire d’utiliser les cabines d’essayage pour se changer. Aucune nudité ne sera tolérée à l’intérieur des vestiaires. Les cabines de douche ont été transformées en espace d’essayage afin d’augmenter la capacité.

À la fin de l’activité, les usagers disposeront de 5 à 10 minutes maximum pour se changer et quitter les lieux. Il est demandé de prendre sa douche à la maison.

Parents accompagnateurs

Pour les enfants inscrits en préscolaire, en junior 1 et en junior 2, seul le parent présent dans l’eau est autorisé dans le vestiaire avec son enfant. Les parents des participants de niveau junior 3 et plus ne seront pas admis à l’intérieur.

Port du couvre-visage et distanciation physique

Le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur du Complexe aquatique de même que dans les vestiaires et sur la promenade de la piscine. Il ne doit toutefois pas être porté dans l’eau.

Durant l’activité, il est recommandé de ranger celui-ci dans un sac de type ZiplocMD pour le garder au sec puisqu’il doit être remis dès la sortie du bassin.

La distanciation physique de 2 mètres doit évidemment être respectée en tout temps, même dans l’eau.

Pour plus d’information et pour obtenir la liste de toutes les consignes à suivre au Complexe aquatique, consultez boucherville.ca/piscines.

La collaboration de tous est essentielle

Rappelons que la tenue des activités aquatiques dépend de la collaboration des usagers et que le non-respect des règles pourrait entraîner l’annulation des activités.

Par ailleurs, en raison de l’évolution constante de la pandémie, les directives sont sujettes à changement. La Ville suit la situation de près et informera la population de toute nouvelle mesure à suivre.

Elle réitère également qu’il est primordial que les citoyens poursuivent les efforts de prévention afin de se protéger et de protéger les autres pour limiter l’ampleur d’une deuxième vague de contamination.

Accès aux bâtiments municipaux

Bien que plusieurs bâtiments municipaux demeurent ouverts pour le moment, la priorité est toujours accordée aux services en ligne et par téléphone. Néanmoins, les citoyens qui doivent se présenter à l’hôtel de ville peuvent le faire en prenant rendez-vous avec la direction concernée.

Pour obtenir les coordonnées pour la prise de rendez-vous, veuillez consulter la page boucherville.ca/coronavirus