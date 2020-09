Traitement des matières organiques de l’agglomération de Longueuil : les travaux d’agrandissement de l’usine de biométhanisation de la SÉMECS commencent !

Les travaux d’agrandissement du centre de biométhanisation de la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS), à Varennes, ont commencé. L’usine pourra tripler sa capacité de traitement et ainsi recevoir, en 2023, l’ensemble des matières organiques en provenance de Boucherville, de Saint-Bruno-de-Montarville, de Saint-Lambert, de Brossard et de Longueuil.

Projet de 71 M$

Le projet d’agrandissement représente un investissement de 71 M$ (avant taxes), dont plus de 41 M$ proviennent des villes de l’agglomération de Longueuil, en partenariat avec le gouvernement du Québec, et 30 M$ de la SÉMECS. Il est l’aboutissement d’une entente d’une durée de 40 ans signée en février 2019 avec l’agglomération pour le traitement des matières organiques de son territoire.

L’agglomération qui avait initialement songé à construire une usine de biométhanisation dans l’arrondissement de Saint-Hubert ne possèdera pas de parts dans l’infrastructure contrairement aux trois MRC membres de la SÉMECS.

« C’est par la volonté commune des maires de l’agglomération de Longueuil, de la SÉMECS et des MRC partenaires qu’est née cette entente gagnant-gagnant. Plutôt que de partir de zéro, nous avons opté pour la solution la plus bénéfique, soit d’utiliser et de bonifier des équipements existants qui ont fait leurs preuves. Cette entente offre tous les avantages d’une entreprise publique, avec les bénéfices d’une expertise privée, en plus de générer des économies importantes pour nos citoyens », a affirmé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Trois ans

Les phases de construction seront réparties sur trois années. Les travaux permettront notamment l’ajout de trois nouveaux digesteurs et d’équipements pour le traitement de l’air, de l’eau, du biogaz et du digestat, de même que l’agrandissement des bureaux administratifs et la mise en place d’une nouvelle aire de réception avec une fosse.

À terme, la capacité de traitement des matières organiques en sera donc plus que triplée, pour passer de 35 000 à 120 000 tonnes par année.

Plus de 650 000 personnes profiteront de ce service en plus d’un large éventail d’institutions, commerces et industries. Le projet, selon la SÉMECS, aura des retombées positives et importantes sur l’environnement, entre autres, en permettant d’éviter l’émission d’une quantité considérable de gaz à effet de serre, soit l’équivalent de plus de 5 500 voitures à essence par année.

La SÉMECS

Situé dans le parc industriel Novoparc de Varennes, le centre de traitement par biométhanisation de la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) est issu d’un partenariat établi entre les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de Rouville, et le consortium privé Biogaz EG. L’entreprise est l’aboutissement d’une concertation entre les trois MRC partenaires et leurs 27 municipalités qui ont décidé d’unir leurs forces pour mettre en place le premier centre de biométhanisation dans le Grand Montréal où sont traitées les matières organiques résidentielles, commerciales et institutionnelles (ICI), ainsi que les boues de fosses septiques.

La collecte à Boucherville

Mentionnons que le service de collecte des matières organiques sera offert sur l’ensemble du territoire de Boucherville au printemps 2021. Selon les évaluations de la Ville, entre 30 et 50 tonnes par semaine devraient être ramassées lorsque toutes les résidences seront desservies.