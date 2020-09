DPJ : le nombre de signalements d’enfants maltraités en hausse de 20 %

Malgré la pandémie de COVID-19, la Direction de la protection de la Jeunesse de la Montérégie n’a pas chômé depuis un an, loin de là, car le nombre de signalements à l’organisme a enregistré une hausse de 20,4 %. Ceux-ci ont dépassé 18 000 au cours de la dernière année. 33,4 % de ces signalements ont été retenus par la DPJ.

Négligence, abus physique et abus psychologique seraient les principaux motifs invoqués lors des signalements. Cette augmentation s’expliquerait aussi par le phénomène « Granby » alors que l’an dernier une petite fille de cette municipalité est décédée après avoir été maltraitée par ses proches.

Au cours de la dernière année, 49 situations d’enfants ont été signalées par jour en Montérégie, soit 8 situations de plus que l’an dernier.

59 % des enfants dont la situation est prise en charge par les DPJ sont demeurés dans leur milieu familial ou chez des tiers significatifs.

Enfin, 1391 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), ce qui représente une diminution de 12,6 %.

Ce sont entre autres les statistiques rendues publiques mercredi dernier, lors d’une conférence de presse virtuelle présidée par la directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie, Josée Morneau.

Hausse des signalements, drames familiaux, Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la dernière année aura été charnière dans l’histoire de la protection de la jeunesse au Québec. Qu’il s’agisse du soutien apporté par la voisine, par l’enseignante à l’écoute attentive ou par les intervenants et organismes d’horizons variés, chaque action bienveillante compte et s’additionne les unes aux autres pour tisser le filet de protection sociale essentiel au bien-être des enfants. La volonté d’assurer une réponse sensible et de qualité aux besoins des enfants et de leur famille incite tous les jours de nombreuses personnes et autant d’organismes à travailler en étroite collaboration.