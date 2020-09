Un méga centre de distribution sera construit à l’ombre de l’aéroport et créera 450 emplois

WIPTEC, une entreprise de Sherbrooke, qui travaille auprès des détaillants pour préparer leurs commandes en ligne, un peu comme le fait Amazon, construira, au coût de 60 millions de dollars, un centre de préparation de commandes tout juste en bordure de l’aéroport de Saint-Hubert. WIPTEC compte déjà quelques centres, mais celui de Longueuil sera le plus important de l’entreprise avec une superficie de 1,7 million de pieds carrés. On prévoit, pour cette première phase, l’embauche de quelque 450 employés, des gens qui prépareront les commandes pour les expédier chez les clients.

WIPTEC s’installera dans ce nouveau parc industriel, non loin des futures installations de la brasserie Molson Coors. Celle-ci, construite au coût de 500 millions $, ouvrira ses portes en 2021. On y retrouve également comme voisin un important centre de distribution de Postes Canada.

La nouvelle a de quoi réjouir la communauté d’affaires de la Rive-Sud et c’est à l’unanimité que l’on salue l’arrivée de ce nouveau joueur du monde du commerce en ligne, une tendance lourde s’il en est une. Il s’agirait d’une première seulement, car la direction de l’entreprise envisage déjà une phase 2 du centre de commandes, soit un agrandissement et l’embauche du double d’employés.

WIPTEC compte déjà deux autres centres de cette nature, à Sherbrooke ainsi que dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Le choix de Saint-Hubert a été guidé par la situation géographique stratégique de Longueuil (et de l’aéroport), son accès rapide aux grands axes routiers (autoroute 30, 20,10, 132) tout comme la proximité de main-d’œuvre et l’accueil des différents intervenants économiques et politiques du grand Longueuil.