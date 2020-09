Les bernaches du parc Michel-Chartrand effarouchées par des… autos téléguidées !

Il y a tellement de bernaches au parc Michel-Chartrand de Longueuil que l’on doit utiliser, cet automne, des petites voitures téléguidées pour effaroucher les gros volatiles, pour les inciter à quitter les lieux et ne pas attirer, entre autres, les bernaches migratrices qui nous arrivent actuellement du nord. Lundi, une quinzaine d’oiseaux étaient sur les lieux, mais on anticipait l’arrivée des migratrices, c’est pourquoi les autos téléguidées étaient lancées sur le terrain, aux trousses des migrateurs.

La Ville de Longueuil avait entrepris le printemps dernier des mesures de contrôle afin de s’attaquer à leur surpopulation qui met en péril l’écosystème du grand parc-nature qui est fréquenté par de nombreux Bouchervillois et Rive-Sudois. La trop forte présence de ces oiseaux pose des problèmes de salubrité et porte «atteinte à l’intégrité même du parc. Les espaces gazonnés, les lacs et les sentiers se retrouvent souillés».

La firme spécialisée Groupe Prévost-Fortin (GPF) a procédé à la stérilisation des œufs de bernaches; une méthode reconnue comme étant très efficace. Les œufs ont été «badigeonnés» d’huile végétale, ce qui a eu pour effet de réduire la circulation d’oxygène entre l’extérieur et l’intérieur de l’œuf qui n’éclot jamais. Le contrat octroyé était d’environ 25 000 $.

Les relevés des deux dernières années recensent quelque 140 bernaches qui élisent domicile au parc Michel-Chartrand. La population peut toutefois grimper entre 300 et 400 bernaches. Il semble qu’il y en ait définitivement moins cette année.