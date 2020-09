Une nouvelle saison de chasse aux oiseaux migrateurs commence sur la Rive-Sud

Une nouvelle saison de chasse à la sauvagine a débuté le week-end dernier dans la région dont les réputées îles de Boucherville ainsi que sur les berges du fleuve, à Longueuil. Mais plusieurs dizaines d’amateurs avaient profité de la pré-saison de chasse à la bernache résidente au champ, pour récolter quelques gros volatiles, depuis 15 jours. Quelques chasseurs avaient opté pour les îles de Boucherville (mais dans les champs) pour récolter leurs premier oiseaux tandis que d’autres ont chassé aux champs, dans les campagnes de Sainte-Julie, de Boucherville et de Varennes.

En raison de la prolifération du nombre de bernaches, les autorités fédérales permettent une présaison de chasse au champ, soit du 6 au 26 septembre. La récolte se compose de bernaches résidentes, donc celles qui demeurent et nichent ici dans la région tout l’été. On peut constater la présence et l’augmentation du nombre d’individus partout, que ce soit dans les champs, sur les étangs urbains de Boucherville et de Varennes, ou même sur les terrains de golf. La tenue de cette présaison devient presque nécessaire pour tenter de contrôler l’espèce.

D’ailleurs du côté de Longueuil, la ville a octroyé un contrat à une entreprise spécialisée, le printemps dernier, pour détruire les œufs de bernache au parc Michel-Chartrand. Même cet automne, on effarouche les bernaches à l’aide de petites voitures électriques que l’on lance dans le parc, à la poursuite des oiseaux.