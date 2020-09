Boucherville et Longueuil reçoivent des subventions pour des projets d’infrastructures d’eau potable

Les gouvernements fédéral et provincial ont récemment annoncé l’attribution de subventions à 44 municipalités de la Montérégie pour 46 projets d’infrastructures d’eau potable. Les villes de Boucherville et de Longueuil font partie du nombre au même titre que plusieurs autres de la Rive-Sud. Les deux paliers supérieurs visent non seulement la modernisation des infrastructures d’eau mais aussi la relance de l’économie de la région par ces investissements. L’enveloppe est tirée du plan Investir dans le Canada, volet Infrastructures vertes, dans le cas d’Ottawa et du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) en ce qui concerne Québec. Pour l’ensemble de la Montérégie, les deux gouvernements investissent 77,5 millions de dollars chacun.

À Boucherville, le projet retenu concerne la réhabilitation de la conduite d’eau potable sur la rue De la Barre, entre le boul. Marie-Victorin et le boul. du Fort-Saint-Louis. Sur le point d’être entamés, les travaux devraient être terminés à la fin du mois d’octobre. La Ville reçoit 166 250 $ du gouvernement fédéral et une somme identique du gouvernement provincial. Elle injecte, à même ses coffres, 83 125 $ pour cette réfection.

Du côté de Longueuil, il est question de remplacer environ 6591 mètres de conduites d’eau potable en différents endroits. Une douzaine de projets figurent dans les cartons de la Ville. Ottawa y contribue à la hauteur de 3 365 324 $, tout comme Québec, tandis que la municipalité fournit 1 682 664 $ pour ces réalisations. Le renouvellement des conduites se fera soit par méthode de réhabilitation ou de remplacement sur des tronçons des rues ou boulevards suivants : rues Homer, Balmoral, Boivin, de Gentilly Est, de Lyon, Frontenac, Park, de La Métropole, boulevards Quinn, Kimber, Roland-Therrien et Taschereau. Tous ces travaux devraient être exécutés au cours des années 2021 et 2022.

Stratégie de l’eau 2020-2030

Ces subventions gouvernementales tombent à point nommé puisque le printemps dernier, le conseil d’agglomération de Longueuil a entériné à l’unanimité la Stratégie de l’eau 2020-2030. Cette politique se traduira par des investissements de près de 450 M$ sur le territoire des cinq villes liées. Elle propose notamment la bonification des programmes d’entretien préventif, la réalisation des travaux d’agrandissement et de mise aux normes du Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) d’ici 10 ans, l’augmentation de la capacité globale des usines de production d’eau potable, la création d’un fonds de l’eau, l’intensification des activités de détection et de réparation des fuites, l’harmonisation de la réglementation sur l’arrosage ainsi que des actions pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’entretien des pelouses.

La Stratégie de l’eau 2020-2030 comporte un plan de près de 90 actions qui présente une vision responsable en ayant l’objectif d’une gestion performante et durable des actifs liés à la ressource de l’eau.