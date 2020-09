La région de la Montérégie atteint le palier jaune

Alors qu’il a été annoncé aujourd’hui que la région de la Montérégie se trouve maintenant au palier jaune du système d’alertes régionales et d’intervention graduelle, la Direction de santé publique tient à préciser à la population ce que cela signifie et quelles mesures seront conséquemment mises en place afin de ralentir la transmission du virus.

Rappelons que le palier 2 – Préalerte (jaune) s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître. Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d’actions sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect. Par exemple, un plus grand contrôle de l’achalandage peut être fait dans certains lieux de manière à faciliter la distanciation physique.

Les paliers d’alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique, qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins.

La responsabilité de chacun

« Le rehaussement du niveau de vigilance pour la Montérégie signifie qu’il ne faut surtout pas baisser la garde et continuer à suivre rigoureusement les mesures de prévention comme la distanciation sociale, le port du masque ou du couvre-visage et l’hygiène des mains. « En se protégeant, ce sont nos proches que nous protégeons. C’est en demeurant vigilant que nous pourrons conserver nos précieux acquis des derniers mois », soutient Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

La fin de l’été et la rentrée scolaire occasionnent une reprise de plusieurs contacts sociaux. « Nous savons l’importance que nos enfants puissent fréquenter l’école. La Direction de santé publique travaille étroitement avec le milieu scolaire pour que cette rentrée en temps de COVID se déroule le mieux possible. Jusqu’à maintenant, malgré quelques cas dans les écoles, la situation est sous contrôle et il est crucial que cela demeure ainsi. ». Elle ajoute toutefois que « plusieurs éclosions récentes en Montérégie nous ont à nouveau démontré que des gains restent à faire quant au respect des consignes lors des rassemblements familiaux ou entre amis. Pour éviter de progresser dans les paliers, parce que nous souhaitons tous ne pas revenir à certaines mesures plus restrictives, il est essentiel de maintenir nos efforts ». Par ailleurs, elle invite la population à surveiller l’apparition de symptômes autant chez les adultes que chez les enfants. Pour mieux évaluer son état de santé et celui de son enfant, et prendre les mesures de protection requises, elle rappelle la disponibilité en ligne de l’Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a- z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/