Un échographe et 24 nouveaux moniteurs cardiaques, en 2019, pour l’hôpital Pierre-Boucher, grâce à sa Fondation

Les patients qui visitent l’urgence de l’Hôpital Pierre-Boucher et qui nécessitent une surveillance du rythme cardiaque bénéficient maintenant d’une technologie plus récente comportant une foule d’avantages grâce au renouvellement du parc de moniteurs cardiaques. Les sous récoltés par la Fondation auront également permis, en 2019, d’acquérir un nouvel appareil d’échographie.

L’achat des 24 nouveaux moniteurs a donc été rendu possible grâce à la Fondation du centre hospitalier qui, à la suite de ses nombreuses activités de financement, a pu acquérir les appareils au coût de 600 000 $.

Ces changements de moniteurs cardiaques permettront entre autres l’augmentation de la capacité du nombre de patients sous surveillance, l’admission plus rapide à l’UHB pour la clientèle sous moniteur cardiaque et l’amélioration de la fluidité du cheminement des patients.

Grâce à ce projet, le personnel de l’urgence peut aujourd’hui assurer une surveillance plus étroite des patients et faire des interventions plus rapides en raison de la décentralisation de la surveillance.

Un échographe à la clinique de grossesse

Depuis 2013, l’Hôpital Pierre-Boucher est le seul centre hospitalier en Montérégie de niveau 2B, ce qui lui permet d’accueillir des femmes en travail prématuré de grossesse et les nouveau-nés à compter de 32 semaines de gestation. Chaque année, près de 3000 femmes accouchent à l’Hôpital Pierre-Boucher et, de ce nombre, environ 750 auront une grossesse à risque élevé (GARE).

Le nouvel appareil permet dès maintenant de développer une offre de services plus spécialisée, de concentrer les examens de suivis pour les patientes à risque élevé à la clinique GARE et de libérer l’échographe du centre des naissances qui doit être utilisé en priorité pour les urgences.

En 2019, la Fondation a pu recueillir autant d’argent en organisant de nombreuses activités dont l’avant-première du Salon de l’auto (210 000 $) un tournoi de golf (131 000 $) un souper d’huitres (95 000 $) et une loterie (68 000 $). Le tournoi de golf de la Fondation reviendra d’ailleurs cette année, avec des conditions sanitaires spéciales, le jeudi 24 septembre prochain au golf de la Vallée du Richelieu.