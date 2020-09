COVID-19 : deux cas à De Mortagne et 96 élèves retirés de l’école

L’année scolaire étant à peine commencée, et voilà que deux personnes de l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville, ont été testées positives à la COVID-19, en début de semaine dernière. L’école demeure ouverte, mais la Santé publique a procédé au retrait préventif de 96 élèves.

Les deux cas de COVID-19 ont été signalés à la direction de l’école De Mortagne au cours de la fin de semaine de la Fête du travail. Les parents des élèves des deux groupes ont été avisés par téléphone à la demande de la Direction de la santé publique (DSP) le 8 septembre.

Il leur a d’abord été demandé de surveiller si les enfants qui avaient été en contact avec les personnes touchées ressentaient des symptômes.

Les risques de contagion sont toujours faibles, indique Maryse St-Arnaud, conseillère en communication au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP). Et pour des raisons de confidentialité, elle ne peut confirmer s’il s’agit de membres du personnel ou d’élèves.

La Santé publique a pris en charge le suivi de chacun des cas diagnostiqués. Elle a entamé un processus de traçage des personnes qui aurait pu avoir été en contact avec l’un des deux cas diagnostiqués et a évalué le niveau de risque. Elle a procédé dans un premier temps au retrait préventif de vingt élèves. Puis par mesure préventive, le jeudi 10 septembre, 76 autres élèves ont aussi été retirés de l’école. Parmi ceux-ci, il y a des élèves l’école orientante l’Impact, également située à Boucherville.

Il a été assuré que les élèves mis en isolement préventif pourront bénéficier d’un soutien pédagogique à distance.

D’autres cas

Selon les données en date du 11 septembre, une autre école située sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes est également touchée par la COVID-19. Il s’agit de l’école du Parchemin, à Carignan.

Du côté du Centre de services scolaire Marie-Victorin, un total de quinze cas ont été dénombrés dans les écoles et les centres, soit CFP Charlotte-Tassé (1 cas); CFP Pierre-Dupuy (3 cas); école internationale Lucille-Teasdale (1 cas); école primaire Adrien-Gamache (5 cas) : école secondaire André-Laurendeau (1 cas); école secondaire Gérard-Filion (2 cas); école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent (1 cas); et école Internationale du Vieux-Longueuil (1cas) »

À la Commission scolaire Riverside, un cas a été rapporté à l’école secondaire régionale Héritage.