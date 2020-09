À vélo sur le pont Jacques-Cartier, même en hiver

La piste multifonctionnelle et le trottoir du pont Jacques-Cartier seront désormais praticables toute l’année, au plaisir, assurément, des quelques dizaines de cyclistes de Boucherville et de Longueuil qui bravent les intempéries hivernales pour se rendre à Montréal sur deux roues. Pour l’heure, les coûts estimés du déneigement, du déglaçage et de l’entretien de la piste sont d’environ 300 000$.

Dès cet hiver, les cyclistes, marcheurs et coureurs pourront donc traverser le pont Jacques-Cartier de 6 h à 22 h, tous les jours, car l’entretien s’effectuera la nuit.

L’hiver, la voie sera déneigée et déglacée pour assurer la sécurité des utilisateurs, mais des fermetures pourraient être envisagées selon les conditions météorologiques. Un système de couleurs « rouge, jaune, vert » sera mis en place pour informer les usagers du danger.

Rappelons qu’un projet pilote a été réalisé l’hiver dernier pour tester l’efficacité du déneigement sur la piste multifonctionnelle du pont en vue de l’ouvrir toute l’année. « Ce projet de simulation d’exploitation hivernale a permis de raffiner les protocoles d’entretien, de surveillance et de communications en conditions réelles, le tout à la lumière des commentaires et de l’expérience de cyclistes témoins », estime la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain, les gestionnaires du projet

L’été, ce sont plus de 2 700 personnes qui traversent quotidiennement le pont par la voie cyclable, mais ils ne seraient qu’au plus 500 durant la période hivernale, lorsque les conditions le permettent évidemment.