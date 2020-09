La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, atteinte de la COVID-19

Les cas de COVID-19 sont en forte augmentation partout et l’agglomération de Longueuil ne fait pas exception, car c’est au tour de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, de contracter le virus. Madame Parent a expliqué, mardi matin, en avoir ressenti les premiers symptômes vendredi dernier.

Elle a décidé de passer un test samedi, ayant appris qu’une personne qu’elle avait côtoyée avait été déclarée positive. Elle s’est immédiatement placée en isolement, et ce, pour une période de 10 jours, comme le recommande la santé publique.

Même si elle a contracté la COVID-19, Sylvie Parent semble ne pas trop souffrir de la maladie, car elle a précisé que « j’entends continuer mon travail par vidéoconférence, notamment pour les affaires quotidiennes de la Ville, les rencontres des diverses instances et les activités de représentations lorsque ce sera possible virtuellement.»

Madame Parent a par contre évidemment annulé sa présence aux événements nécessitant une présence physique, elle doit respecter le minimum de dix jours de confinement.

Fait à souligner, la mairesse de Longueuil avait participé, au cours de la dernière semaine, à plusieurs événements publics, en compagnie de d’autres élus, c’est pourquoi, le ministre des Transports, François Bonnardel et la ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantale Rouleau, se sont placés eux aussi en isolement, le temps d’obtenir le résultat de leur propre test.

Pour l’heure, il n’y a pas d’autres élus de la Ville de Longueuil ou de l’agglomération qui ont indiqué devoir suivre la même procédure.