Le patrimoine religieux de la Rive-Sud à découvrir ou redécouvrir les 12 et 13 septembre

Les amateurs de patrimoine religieux pourront se ressourcer dans près de 140 lieux de culte au Québec les 12 et 13 septembre prochains dans le cadre des Journées du patrimoine religieux. De ce nombre, une quarantaine de lieux de cultes sont situés en Montérégie, dont deux à Varennes et deux autres à Longueuil.

Lors de ces journées portes ouvertes, la Basilique Sainte-Anne de Varennes ouvrira ses portes aux visiteurs tout comme le sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville. Du côté de Longueuil, la co-cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue accueillera les visiteurs alors que l’on pourra réserver une plage horaire pour une visite guidée du cimetière Saint-Antoine ou reposent de nombreuses personnalités publiques et même le felquiste Paul Rose !

Dans la région, de nombreux lieux de culte ouvriront leurs portes aux visiteurs dont les églises de Laprairie, Saint-Bruno, Sorel, Saint-Hyacinnthe, Saint-Jean, Granby, Saint-Antoine, Saint-Denis, Beloeil, Farnham, pour ne nommer que celles-là.

C’est le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) qui organisent, sur tout le territoire de la province, les Journées du patrimoine religieux ! Cet événement vise à fournir aux Québécois une opportunité de s’approprier leur patrimoine religieux et de mieux connaître et apprécier ses multiples caractéristiques artistiques, historiques et architecturales. Il se tiendra à l’échelle du Québec, les 12 et 13 septembre 2020.

Développé avec succès à Montréal en 2018 et 2019, l’événement est le premier du genre à être organisé sur l’ensemble du territoire québécois et marque le 25e anniversaire du CPRQ. Sur une base volontaire, toutes les traditions religieuses, les lieux transformés et les initiatives permettant de découvrir la diversité religieuse qui anime le Québec d’aujourd’hui pouvaient inscrire des activités à la programmation jusqu’au 31 août. La planification de l’événement a été mise sur pause entre mars et juin, mais avec la reprise du secteur, environ 140 responsables de lieux ont répondu à l’appel. En ces temps où les Québécois se trouvent plus que jamais au Québec, l’événement tombe à point pour bonifier l’offre du tourisme local et régional.

De Gaspé à Amos, les samedi 12 et dimanche 13 septembre, différents types de lieux associés au patrimoine religieux, méconnus et parfois peu accessibles, sont à votre portée. Certains lieux ont opté pour des visites extérieures ou encore des visites libres. Pour les visites intérieures, conformément aux règles de santé publique, le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus et de façon générale, les visites se feront dans le respect des règles de santé publique visant à contrer la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). Toutes les activités offertes à la programmation sont gratuites. Des dons pourront être recueillis dans chacun des endroits participants. La programmation complète de l’événement ainsi que la liste des sites à visiter pour construire votre itinéraire peut être consulté au www.journeesdupatrimoinereligieux.ca. Vous pouvez également suivre l’événement sur les pages Facebook et Instagram de l’événement et y publier vos meilleures photos avec le mot clic #jdpr2020!