Des intervenants professionnels du CABB cognent à vos portes!

Avez-vous reçu la visite d’un intervenant du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) ou d’un cadet du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) au cours des dernières semaines?

Stéphanie Sénésac, agente de milieu de vie auprès des 50 ans et plus, et Gaétan Janelle, agent de milieu pour les individus et les familles, ont cogné aux portes de plusieurs quartiers de Boucherville. Ils ont rappelé aux Bouchervillois leur disponibilité gratuite et rapide s’ils ont des besoins variés, en lien avec la COVID-19 ou non. Chacun accompagné de deux cadets, ils ont rencontré plus de 500 personnes et leur ont remis un carton informatif, et ce, en trois semaines.

Rappelons que le CABB offre des services d’aide, d’écoute et de soutien gratuitement. Que ce soit pour mieux vivre un changement, l’isolement, la solitude, l’insécurité, une perte d’emploi, la maladie d’un proche, la perte d’autonomie, des difficultés familiales et plus encore, trois intervenants sont disponibles au bout du fil pour vous soutenir et vous aider à trouver des pistes de solution.