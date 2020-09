Bague Cartier et foulard Gucci pour des Bouchervillois qui n’ont rien commandé !

Nadine Trudel a reçu un beau cadeau la semaine dernière. Une bague de marque Cartier d’une valeur de 4 600 $ lui a été livrée par la poste. Elle ne l’a cependant ni commandée ni payée, a rapporté la résidente de Boucherville au Journal de Montréal. Il y a environ trois mois, un colis contenant un grand foulard de la réputée griffe Gucci a été livré à François Laramée, également Bouchervillois. Cette pièce est évaluée à environ 500 $. À l’origine, il avait passé une commande pour une paire de bottes de chasse !

À la source, c’est le mari de madame Trudel qui a commandé un article sur un site de ventes en ligne. Il n’a jamais obtenu l’article désiré. Flairant la fraude, il a réussi à se faire rembourser. En lieu et place, la semaine suivante, il a reçu par Postes Canada, une magnifique bague en or 18 carats comprenant trois diamants. Elle était même accompagnée d’un certificat d’authentification écrit en chinois. Après expertise, la bague s’est avérée être une fausse. Madame Trudel et son mari ne comprennent toujours pas comment et pourquoi ce cadeau a été expédié chez eux. Selon les autorités policières, il pourrait s’agir d’une stratégie de marketing de type « brushing ». Une compagnie expédie de fausses pièces de luxe pour susciter du trafic sur leur site, espérant stimuler d’autres ventes et des commentaires positifs, mais ce n’est pas certain. Les policiers recommandent aux gens qui reçoivent de tels cadeaux de bien vérifier les transactions sur leurs cartes de crédit.

Madame Trudel n’est pas la seule Bouchervilloise à avoir ainsi obtenu un cadeau inattendu.

François Laramée a également été une cible d’une arnaque en ligne. Au départ, il avait commandé des bottes de chasse d’une supposée vente de 200 $ pour 35 $ dans une boutique qui apparaissait dans son fil d’actualité. « Les bottes n’ont jamais été livrées. J’ai réussi à obtenir un remboursement via MasterCard, mais une dizaine de jours plus tard, je retrouve dans ma boîte aux lettres un paquet. Il contenait un immense foulard fleuri de la griffe Gucci, ainsi qu’un certificat d’authenticité sur lequel un petit sceau Gucci avait été gravé. En vérifiant sur Internet, j’ai vu que le fameux foulard valait plus de 500 $. J’ai présumé qu’il s’agissait d’une erreur de commande, mais avec toutes les histoires qui circulent actuellement, également au sujet de semences provenant de Chine livrées à de nombreux Canadiens, je suis maintenant certain que j’ai, moi aussi, été la cible d’une organisation aux pratiques douteuses qui confirme encore que tout ce qui brille n’est pas de l’or », commente M. Laramée.