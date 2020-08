Un chevreuil fait trempette dans une piscine de la rue Desmarteau

La famille Forêt a eu une surprise inattendue le samedi 22 août dernier alors qu’un chevreuil a fait un saut dans la piscine de la résidence du 45 rue Desmarteau, à Boucherville.

« J’étais dans le sous-sol à travailler sur mon ordinateur lorsque j’ai entendu ‘’plouf ‘’ dans l’eau. Souvent, des canards se posent dans la piscine, alors j’ai pensé que c’était cela. Même mon chat était surpris par le bruit. Je me suis levé pour regarder par la fenêtre et j’ai aperçu la tête du cerf », raconte Pascal Forêt.

Ce dernier a aussitôt saisi son cellulaire pour filmer la scène assez inusitée. « Je craignais qu’il déchire la toile et je voulais des preuves pour les assurances. Je suis sorti, et j’ai pensé l’aider. Puisqu’il était dans la section peu profonde, il a finalement réussi seul à s’échapper. »

L’animal s’est ensuite dirigé dans les cours voisines et a fait quelques petits dégâts. D’autres citoyens l’ont ensuite aperçu gambader le long de la voie ferrée longeant le boulevard du Fort-Saint-Louis.

« Ça fait douze ans que nous habitons ici, Nous avons vu plusieurs chevreuils l’hiver lorsqu’ils traversent le fleuve gelé, mais je n’en ai jamais aperçus dans ma cour. »

« Notre maison est à vendre et sur la pancarte, il est inscrit piscine creusée chauffée. Il était peut-être intéressé ! », lance à la blague M. Foret.