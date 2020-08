Accès interdit aux terrains protégés du boisé du Mont-Saint-Bruno

Nature-Action Québec (NAQ) et la Ville de Sainte-Julie rappellent aux citoyens que certaines zones à proximité du parc Edmour-J.-Harvey et du mont Saint-Bruno sont protégées. Pour préserver l’intégrité des milieux naturels d’intérêt, l’accès à ces terrains est interdit, que ce soit pour la randonnée pédestre, le vélo de montagne ou autre activité.



Ces zones, situées derrière le domaine des Hauts-Bois et adjacentes au parc national du Mont-Saint-Bruno, sont protégées par la Loi québécoise sur le patrimoine naturel pour préserver la biodiversité des sites (voir carte). De l’affichage a été installé récemment afin d’informer la population à ce sujet et de l’affichage supplémentaire sera ajouté dans les prochaines semaines.



Un milieu fragile



Rappelons que, depuis 2011, NAQ a acquis et protège à des fins de conservation trois lots situés dans le boisé du Mont-Saint-Bruno. Le mont Saint-Bruno est identifié en tant que site important de biodiversité dans le sud du Québec et est l’habitat de plusieurs espèces végétales à statut précaire. Dans le contexte de fragilité de ce milieu, l’accès aux sites et la pratique d’activités comme la randonnée et le vélo de montagne comportent des risques significatifs pour la qualité des lieux, liés notamment au piétinement de la végétation, à l’introduction d’espèces végétales envahissantes, à l’érosion du sol, aux feux de forêt et à la pollution du site. Situé à proximité de pôles urbains d’importance, ce milieu naturel constitue l’un des derniers grands refuges fauniques et floristiques du secteur.



Pour les citoyens qui souhaitent marcher dans ce secteur et rejoindre le parc national du Mont-Saint-Bruno, un sentier est accessible à partir du parc Edmour-J.-Harvey et de l’avenue du Mont-Saint-Bruno. La marche est autorisée dans le sentier, mais le vélo est interdit. Il est par contre possible de marcher à côté des vélos pour atteindre les sentiers de la SEPAQ situés plus loin dans la montagne.



Pour en savoir plus sur Nature-Action Québec et ses projets, il est possible de consulter le site Web nature-action.qc.ca.