La grille d’évaluation du développement de l’enfance en usage dans les CPE reconnue pour sa pertinence

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) se félicite de la reconnaissance de l’outil GED (Grille d’Évaluation du Développement de l’enfant de 0 à 5 ans), faite par la publication DEVENIR, revue d’informations multidisciplinaires consacrée au développement de l’enfant , dans sa deuxième publication de 2020, mise en ligne ce 24 juillet.

Le GED

Développé par le professeur Jacques Moreau (PhD. Psychologie, UQAM) et son équipe, en collaboration avec le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP), la grille d’évaluation du développement (GED) est un outil de détection qui permet de vérifier, en cas de doute, si un enfant de 0 à 5 ans présente un retard de développement au niveau cognitif, moteur et socioaffectif. Il s’agit d’un outil simple, rapide à administrer, précis et facile à interpréter. De plus, le GED est validé scientifiquement.

Le RCPEM à l’avant-garde

Les experts du RCPEM ont pris part aux travaux d’élaboration du GED comme acteurs et intervenants en petite enfance, pour aider à sa pertinence, et naturellement le RCPEM l’a proposé dans son programme de formation, en vue d’outiller les professionnels de son réseau de capacités et d’instruments efficaces pour détecter précocement les troubles du développement chez l’enfant et permettre aux parents de prendre les mesures appropriées.

Sylvie Melsbach, responsable du soutien au partenariat et à la sécurité sur les aires de jeu au RCPEM, se rappelle ce partenariat. « Nous n’avons pas hésité un seul instant à collaborer sur ce projet avec l’équipe du professeur Moreau parce qu’il était question du bien-être des enfants. Les données que nous avons fournies ont permis d’affûter certainement cet outil et nos conseillères l’utilisent encore. »

Dès 2005 et jusqu’à ce jour, plus d’une centaine de conseillères pédagogiques venant des CPE de la Montérégie ont été formées et utilisent encore le GED.

« Le GED est indispensable pour valider ou non certaines observations et pour venir soutenir le processus de l’intervention éducative, spécifiquement lorsqu’une difficulté persiste dans le temps chez le jeune enfant. L’utilisation de cet outil d’évaluation, validé et reconnu, peut assurément être un premier pas pour favoriser une concertation entre les acteurs qui gravitent autour de l’enfant. Il permettra à l’éducatrice d’ajuster finement son action éducative, de travailler en partenariat avec les parents et avec d’autres professionnels, les psychoéducatrices, les orthophonistes, les ergothérapeutes », mentionne Christyne Gauvin. ressource d’accompagnement pédagogique RCPEM

Le déploiement du GED dans les CPE de la Montérégie répondait à cette nécessaire détection rapide du retard de développement chez l’enfant dont les facteurs peuvent être divers. En effet, les spécialistes considèrent que des facteurs comme la précarité de revenus des parents, les formes différentes de maltraitance, la monoparentalité, la négligence et aussi d’autres facteurs biologiques, neurologiques, héréditaires peuvent créer un retard de développement chez l’enfant de 0 à 5 ans. Au Québec, cette tranche d’âge fréquente essentiellement les milieux de garde dont les centres de la petite enfance et les services de garde en milieu familial.

Pour le RCPEM, les intervenantes en CPE ont l’obligation d’être vigilantes et leur formation à l’utilisation de la grille d’évaluation du développement de l’enfant de 0 à 5 ans répond depuis quinze ans à cette préoccupation. Une recherche documentée sur l’utilisation de la GED est prévue pour la rentrée prochaine.