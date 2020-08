Peu importe votre génération, un intervenant professionnel du CABB est au bout du fil

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) souhaite rappeler aux Bouchervillois qu’il offre des services gratuits d’aide, d’écoute et de références. Le CABB compte trois intervenants professionnels parmi ses employés. Ces derniers sont disponibles pour aider tous les citoyens de Boucherville, peu importe leur âge et leur situation financière.

Que ce soit pour mieux vivre un changement, l’isolement, la solitude, l’insécurité, une perte d’emploi, la maladie d’un proche, la perte d’autonomie, des difficultés familiales et plus encore, trois intervenants sont disponibles au bout du fil pour vous soutenir et vous aider à trouver des pistes de solution. Ce service s’adresse à tous les Bouchervillois et est tout à fait gratuit.

Vous pouvez contacter un intervenant en composant le 450 655-9081. N’hésitez pas à vous confier à eux! Un appel peut tout changer.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.

20, rue Pierre-Boucher • Boucherville (Québec) J4B 5A4

• Téléphone : 450 655-9081 • info@cabboucherville.ca • cabboucherville.ca

Stéphanie Sénésac

Agente de milieu de vie auprès des 50 ans et plus

Anne-Julie Langdeau

Agente de soutien aux proches aidants

Gaétan Janelle

Agent de milieu pour les individus et les familles