Programme d’aide financière pour les aînés à Sainte-Julie: les demandes acceptées jusqu’au 30 septembre

Conditions d’admissibilités au programme :



Remplir le formulaire et le déposer dans une boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville au plus tard le 30 septembre de l’année civile visée ;

Avoir sa résidence principale sur le territoire de la Ville au 1er juillet de l’année civile visée ;

Fournir une copie d’une pièce d’identité établissant son nom, son adresse et sa date de naissance, ou à défaut, une combinaison de pièces d’identité établissant ces renseignements ;

Être bénéficiaire du supplément de revenu garanti versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et joindre à sa demande une copie du relevé T4A (OAS) fourni par l’Agence de revenu du Canada ou une confirmation de réception du supplément de revenu garanti délivré par Emploi et Développement social Canada ;

Dans le cas d’un propriétaire, les taxes et les droits de mutation visant des immeubles lui appartenant doivent avoir été entièrement acquittés.

Pour bénéficier de ce programme, l’enveloppe, contenant le formulaire et les copies demandées, doit être déposée dans la boîte identifiée à l’entrée de l’hôtel de ville. Considérant les mesures de distanciation sociale en place, si une assistance en personne est désirée pour remplir le formulaire, il est possible de prendre rendez-vous en contactant le Service aux citoyens au 450 922-7111. Le port du masque ou du couvre-visage et le lavage des mains sont obligatoires pour assister au rendez-vous.