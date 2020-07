DEL élargit son accompagnement aux start-ups

Quatre organisations soutenant l’innovation entrepreneuriale annoncent le fruit de leur collaboration : le Consortium Territoires Entreprenants. Un financement de 1,5 M$ de Développement économique Canada (DEC), annoncé vendredi dernier par la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l’honorable Mélanie Joly, donne le coup d’envoi au déploiement de ce modèle intégré d’accompagnement conjuguant développement territorial et entrepreneurial. Ce modèle innovant soutenu par une première enveloppe de 4 M$ permettra l’émergence, la croissance et la mise à l’échelle de start-ups à impact social, environnemental et économique dans les régions du Québec. D’ici 2024, ce projet aura soutenu plus de 225 entreprises en démarrage dans 7 territoires au Québec et leur aura offert 10 000 heures de coaching et d’expertise, en étroite collaboration et complémentarité avec les acteurs territoriaux.

Reconnaissance nationale

Initié par les accélérateurs Espace-inc et l’Esplanade, en collaboration avec DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) et le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec, le Consortium Territoires Entreprenants a pour objectif d’activer le potentiel entrepreneurial de territoires au Québec tout en contribuant à résoudre des enjeux sociétaux.

« En moins de deux ans, notre organisation a su mettre en place un écosystème favorable à l’émergence d’entreprises, si bien qu’aujourd’hui, à titre de partie prenante du consortium, DEL est reconnu comme un accélérateur d’excellence au Canada », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL.

« Ce financement est l’aboutissement de trois ans d’efforts à comprendre les besoins des entrepreneurs et des acteurs économiques de différentes régions du Québec, dans le but d’améliorer l’offre de service pour les entrepreneurs innovants de la nouvelle génération » — Chloé Legris, directrice générale, Espace-inc

Le consortium profitera de l’expérience cumulée de ses membres afin de favoriser, au sein des communautés partenaires, l’émergence d’un plus grand nombre de projets innovants, le repérage des talents entrepreneuriaux et l’accélération notable du développement d’entreprises et de solutions à fort potentiel d’impact. Les initiateurs du projet mettent ainsi à contribution leurs expertises en accompagnement entrepreneurial.

Financement de 1,5 M$ du gouvernement fédéral

DEL élargit son accompagnement aux start-ups et en innovation ouverte afin de renforcer les capacités d’accompagnement entrepreneurial des territoires partenaires. Au cours des cinq dernières années, l’organisme a déployé de nouvelles pratiques d’accompagnement et densifié un réseau d’experts pour contribuer favorablement au développement de centaines d’entreprises au Québec.

« Ce soutien du gouvernement canadien dans le cadre de l’initiative Incubateurs et accélérateurs d’excellence est une reconnaissance de l’importance et du rayonnement des entreprises d’impact dans le développement social et économique du Québec et ce, particulièrement dans le contexte de relance actuel. » Pascal Grenier, directeur général, Esplanade.

Toute l’équipe du Consortium Territoires Entreprenants remercie Développement économique Canada pour sa contribution financière et sa confiance dans le cadre du déploiement de son modèle novateur d’accélérateur entrepreneurial.

« Les entreprises de chez nous contribuent à la relance économique de nos régions. Le Consortium Territoires Entreprenants soutiendra le développement de nombreuses entreprises aux quatre coins du Québec, rejoignant ainsi nos priorités. Nous avons donc choisi d’investir dans les incubateurs et les accélérateurs d’entreprises comme

celui-ci puisqu’ils offrent un appui essentiel aux jeunes entreprises à travers toutes les étapes de leur existence. » L’honorable Mélanie Joly, députée d’Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC.