Une campagne de sensibilisation contre l’herbe à poux

La Ville de Sainte-Julie, en collaboration avec l’Association pulmonaire du Québec, encourage les Julievillois à prendre part à l’effort de contrôle de l’herbe à poux dans le cadre de la 14e campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux. Il est recommandé d’arracher cette plante deux fois par été, à la mi-juillet et à la mi-août, et de répéter cette action chaque année pour réduire sa prolifération.

L’herbe à poux est caractérisée par ses fleurs en épis d’un vert jaunâtre à son extrémité. De plus, ses feuilles vertes sont très découpées et ressemblent à celles de la carotte. Pendant l’été, cette plante nuit à la qualité de l’air lorsqu’elle libère des millions de grains de pollen. Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite chronique ou l’asthme. Au Québec, une personne sur six est affectée par ces allergies.

Tous les citoyens sont invités à intervenir pour contrer cette plante néfaste. Le meilleur moyen de combattre le fléau est de déraciner la plante avant sa floraison. Une fois arrachée, l’installation d’un couvre-sol compétitif comme le trèfle ou le gazon aidera à prévenir le retour de l’herbe à poux sur les terrains. Finalement, la tonte régulière de la pelouse à la mi-juillet et la mi-août empêchera son retour. Il est possible de consulter le site pq.poumon.ca pour en savoir plus sur les allergies saisonnières causées par l’herbe à poux.