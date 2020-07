Un faucon émerillon sauvé de la noyade à Sainte-Julie

Une résidente de la rue de la Picardie à Sainte-Julie a dû procéder la semaine dernière à un sauvetage impromptu lorsqu’elle a secouru un faucon émerillon tombé bec premier dans sa piscine.

Isabelle Berthelet avait bien constaté une présence nouvelle dans le ciel depuis quelques temps. Une présence qui, avec le recul, pourrait expliquer pourquoi écureuils, lièvres et moufettes se faisaient plus discret près de chez elle depuis l’an dernier.

« Ça faisait un bout de temps qu’on entendait un nouveau cri d’oiseau très strident, explique la Julievilloise. C’était surprenant. Personne ne le reconnaissait. Au même moment, on pouvait voir de temps en temps des oiseaux de proie qui tournaient dans le ciel, près de l’école Aux-Quatre-Vents. »

Un plongeon involontaire

Mme Berthelet a eu l’opportunité de voir un de ces volatiles de plus près lorsque celui-ci est venu lui rendre visite la semaine dernière par un bel après-midi de juillet.

« Je regardais par la fenêtre quand je l’ai aperçu sur le bord de la piscine, relate cette dernière. Je pense qu’il venait pour boire, mais ces oiseaux-là ne peuvent pas vraiment se pencher. Leur cou tourne au lieu de plier, alors il est tombé. Moi j’ai une piscine hors-terre et comme il n’y a pas de rebord, il a essayé autant comme autant de sortir, mais il n’y arrivait pas. »

C’est alors que la résidente de Sainte-Julie a entrepris de lui donner un coup de pouce afin d’éviter un dénouement fâcheux à cette mésaventure.

« Il flottait avec ses ailes grandes ouvertes. Je suis arrivée en courant et il a arrêté de bouger. Il me regardait. Comme je ne voulais pas me faire blesser, j’ai pris un balai et je lui ai tendu. Il s’est agrippé et, une fois sorti, il a continué de me regarder. Je l’ai déposé sur la table et j’ai demandé à une de me filles de prendre une photo. »

Une fois sec et après avoir retrouvé sa dignité, le jeune oiseau a repris ses sens et a pu s’envoler pour retrouver les siens.

Élève au volant

Curieusement, un incident similaire impliquant un rapace de la même espèce s’était produit quelques jours plus tôt dans la piscine d’une résidence de Boucherville cette fois.

« En fait, la première chose à dire, c’est qu’en cette période de l’année, le jeune faucon émerillon est en période d’apprentissage de vol et il quitte le nid, explique Guy Fitzgerald, clinicien enseignant de l’Union Québécoise de Réhabilitation des Oiseaux de Proie (UQROP). Comme il n’est pas très habile, il peut se retrouver au sol et s’il n’est pas assez adroit pour retrouver le nid qui est en hauteur, il peut se retrouver dans des situations fâcheuses. »

Selon le spécialiste, ces petits oiseaux de proie qu’on retrouve un peu partout au Canada se retrouvent alors dans une position de grande vulnérabilité, surtout s’ils atterrissent sur une route où circulent des véhicules.

« Ça doit faire 44 ans que je travaille dans ce milieu et des oiseaux de proies dans des piscine, c’est quelque chose qu’on voit à chaque année. Ça arrive notamment lorsqu’un jeune frappe un fil ou qu’il se perche et perd l’équilibre. Je peux très bien croire alors qu’un faucon émerillon s’est approché pour boire de l’eau et qu’il a perdu pied. Ça peut arriver également quand un faucon voit une souris nager dans une piscine ou un plus petit oiseau, comme un merle d’Amérique, qui se débat pour en sortir. Ce sont des proies intéressantes. »

Bec et serres

Selon Guy Fitzgerald, Mme Berthelet a eu le bon réflexe de tendre un objet au volatile plutôt que d’essayer de le prendre avec ses mains.

« Les gens nous appellent dans des situations comme celles-ci et on leur conseille toujours de faire attention au bec et aux serres avec un oiseau qui semble être blessé. Le faucon émerillon est relativement petit quand on le compare à un aigle, une buse ou un harfang des neiges, mais il faut absolument utiliser des gants, une serviette si on doit absolument le manipuler. Utiliser une perche pour le sortir de l’eau, c’était une très bonne idée. »

Guy Fitzgerald invite par ailleurs tous ceux qui sont curieux à propos des oiseaux de proies à assister aux représentations de Chouette à voir! à Saint-Jude et rappelle qu’en raison de la COVID-19, il est important de réserver ses places à l’avance sur le site de l’organisme.