Offrez un sac à dos plein pour aider les enfants démunis lors de la rentrée scolaire

Encore une fois cette année, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie met en branle la campagne la Rentrée en beauté, afin de recueillir des dons de sacs d’école neufs et du matériel scolaire pour les enfants de la Montérégie, dont les familles font face à une situation financière précaire.

Particulièrement cette année, les besoins sont exponentiels et n’ont jamais été aussi grands. Les pertes d’emplois et les baisses de revenus des familles de la Montérégie causées par la pandémie de Covid-19 marqueront de façon significative la prochaine rentrée scolaire. La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie a besoin cette année de plus de 550 sacs d’école complets pour des enfants du primaire et du secondaire afin de venir en aide à ces nombreuses familles dans le besoin.

Julie Houle, animatrice et franchisée McDonald’s est, encore une fois cette année, fière ambassadrice de la Rentrée en beauté. Même si le Grand McDon de mai dernier a été annulé, cette mère de quatre enfants contribuera tout de même à la campagne cette année et offrira pour 5 000 $ de sacs et de fournitures scolaires, afin de soutenir les familles dans le besoin de sa communauté. « Ce projet me tient particulièrement à cœur et avec les temps difficiles que nous avons connus récemment, les besoins sont encore plus grands. Offrons à tous les enfants, une rentrée en beauté! »

La Fondation lance un appel aux donateurs qui souhaitent offrir un sac neuf et tout le matériel scolaire nécessaire afin de soutenir un enfant à la prochaine rentrée scolaire. Les sacs devront être déposés au bureau de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie situé à Longueuil à la première semaine d’août et ceux-ci seront ensuite remis aux enfants par leurs intervenants, juste avant la rentrée des classes.

Suzie Roy, directrice générale de la Fondation remarque que la rentrée scolaire 2020 sera exceptionnelle : « Cette période de l’année est habituellement difficile pour les familles dans le besoin. Ces familles et ces enfants ont davantage besoin de nous, sans oublier les nouvelles familles qui s’ajoutent cette année à cause des temps difficiles causés par le confinement. Je suis certaine que les donateurs seront exceptionnellement généreux.»

À propos de la Rentrée en beauté

Depuis sa première édition, la Rentrée en beauté a permis a plus de 5 500 jeunes de commencer les classes avec un sac à dos et des effets scolaires neufs. Chaque année, des centaines de donateurs acceptent d’offrir les essentiels de la rentrée à un enfant dans le besoin afin de lui donner courage et confiance en leur offrant une rentrée scolaire, tout en beauté.