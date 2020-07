La Maison Gilles-Carle Boucherville ouvrira bientôt ses portes

La Maison Gilles-Carle Boucherville (MGCB) prévoit démarrer ses services d’hébergement temporaire dès le 17 août.

Son ouverture initialement prévue en mars dernier avait été retardée, rappelons-le, en raison de la pandémie. Grâce aux mesures de déconfinement et au contrôle des cas de contagion, elle est maintenant considérée comme étant sécuritaire par la Direction de la santé publique.

La direction de la maison s’affaire actuellement à compléter sa ronde de recrutement de personnel, à recruter et à inscrire de futurs visiteurs-utilisateurs. À cet effet, elle a amorcé les réservations de séjour en hébergement temporaire (durée d’un à quatorze jours) ainsi que la mise en place de la halte-répit de jour afin que ce service soit accessible, le plus tôt possible. D’ici là, la maison a repéré plus d’une soixantaine de dyades aidant/aidé à qui elle distribue des paniers réconfort jusqu’à l’ouverture le 17 août.

Les personnes qui soutiennent le ou les êtres chers et qui sont confinées depuis plus de quatre mois témoignent leur reconnaissance à l’égard de cette attention et souhaitent confier à la MGCB leurs responsabilités pour un court séjour, et ce, en toute quiétude et tranquillité d’esprit.

Rappelons qu’il en coûtera 25 $ par jour pour une prise en charge complète d’un séjour pour les personnes de 18 ans et plus qui présentent différentes problématiques reliées à des incapacités physiques, mentales ou autres.

La population est invitée à suivre les développements de la MGCB et les conseils pratiques sur la page Facebook Maison Gilles-Carle Boucherville. N’hésitez pas à entrer en communication avec les intervenants de la MGCB pour plus de renseignements sur les services offerts au 450 274-0321 ou par courriel à l’adresse suivante : agenteadm@mgcb.ca.

La Maison Gilles-Carle Boucherville a pour mission de soutenir les proches aidants en offrant des services et un accueil personnalisé à tous ses visiteurs-utilisateurs.