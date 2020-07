Le port du masque respecté dans les transports en commun

Les usagers du transport en commun de l’agglomération de Longueuil n’ont pas hésité à porter un couvre-visage depuis qu’il est obligatoire.

Constatant la collaboration exceptionnelle de ses clients quant au port du masque dans les autobus et les terminus, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) remercie sa clientèle.

« Dès le 13 juillet dernier, date à laquelle le port du masque est devenu obligatoire dans les transports en commun, les usagers ont adhéré largement à cette directive de la Santé publique. C’est maintenant plus de 95 % des clients qui portent déjà le masque pendant leurs déplacements et nous voulons leur dire merci », a souligné Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Afin de soutenir sa clientèle dans ce changement d’habitude au moment où le retour au travail se fait progressivement dans les entreprises, le RTL poursuivra sa distribution de masques lavables et réutilisables à des arrêts achalandés du réseau régulier et sur le réseau du transport adapté et du taxi collectif. Des couvre-visages seront notamment remis gratuitement à l’achat de titres de transport à la pharmacie Pharmaprix du 520, boul. du Fort-Saint-Louis à Boucherville.