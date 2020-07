Produlith de Boucherville remporte un prix prestigieux

Nommé grand gagnant du prix Gutenberg dans la catégorie « emballage » lors du gala 2020 qui a eu lieu le 11 juin dernier à Montréal, Produlith présente à la communauté d’affaires l’aboutissement d’un travail minutieux et le reflet de son savoir-faire dans la conception et la fabrication d’emballages cartonnés.

En effet, la boîte du nouveau produit commercialisé par Johnson & Johnson, Children’s Tylenol dissolve packs® a été produite par l’équipe de Produlith avec la complicité inestimable de plusieurs collaborateurs.

Cet emballage cartonné, créé selon des exigences techniques complexes et de multiples spécifications et directives, ne présente aucun compromis sur le plan de la sécurité du produit pharmaceutique et offre en complément, un coup d’œil difficile à oublier sur les tablettes des commerçants. Plusieurs tests de productivité ont été réalisés depuis 2017 afin d’assurer la qualité et la résistance du produit. Les encres et les vernis sélectionnés sont conformes aux réglementations les plus strictes en matière de composition chimique et de teneur en métaux lourds. De plus, le vernis choisi est conçu spécialement pour agir telle une barrière empêchant toute migration de composantes à travers la boîte.



Ce premier lot de 210 000 boîtes, destiné au marché américain, permet au géant pharmaceutique d’attirer l’attention du consommateur en magasin tout en offrant un emballage sécuritaire de qualité à prix concurrentiel. Qui plus est, c’est la première fois que Johnson & Johnson voit l’emballage d’un de ses produits récompensé par un prix Gutenberg.



Depuis 2006, l’équipe dirigée par Shawn Desmarchais, rejointe par Annick Garcin en 2015, a remporté déjà plus de 15 mentions, médailles ou prix dans le cadre du Gala Gutenberg, mais de l’aveu du PDG, ce prix fait particulièrement plaisir : « Nous prenons à cœur la création de chaque item, mais il est vrai que le processus de production de cette boîte nous a permis de tester notre motivation, notre détermination et notre expertise. L’industrie pharmaceutique, pour des raisons évidentes de santé et de sécurité, est, avec l’industrie alimentaire, la plus exigeante de toute et force au dépassement. Ce prix nous rend fiers. » ajoute Shawn Desmarchais.

À PROPOS – PRODULITH

Fondée en 1981, l’entreprise Produlith se spécialise en design, en conception et en fabrication d’emballages cartonnés destinés aux secteurs pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et commercial. Elle a, au fil du temps, développé des méthodes systématiques de contrôle de la qualité qui dépassent largement les normes du marché. Afin d’éliminer tout risque d’erreurs coûteuses, ses produits d’emballage sont soumis à des règles strictes, et ce, à chaque étape de la fabrication. L’entreprise de plus de cinquante employés possède une technologie de pointe en flexographie, une presse lithographique, de l’équipement de finition, une table de rembobinage, un module de numérisation, ainsi qu’un système d’inspection rigoureux qui assure la flexibilité nécessaire afin de produire des items complexes, conformes aux normes les plus élevées de contrôle des différentes industries. Tout est mis en place afin de créer de nouveaux concepts d’emballages cartonnés novateurs. Au nombre de ses 200 clients, Produlith collabore avec les équipes de Vivier Pharma, Groupe MTY, Lake Champlain Chocolates, Arquiste Parfumeur, Viandes Lacroix, Sandoz Canada, Knowlton Investment Corporation et Endoceutics. Depuis sa fondation, Produlith a acheminé vers les étalages des centaines de millions de boîtes, toutes plus uniques les unes des autres.





À PROPOS – GALA GUTENBERG

Le Gala Gutenberg est chaque année le fruit de l’initiative de l’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité (ICI). L’ICI est un centre intégré d’innovation et d’expertise en communications graphiques et en imprimabilité qui supporte activement les entreprises québécoises et leurs employés dans leur évolution technologique et commerciale. Les 14 prix remis annuellement dans le cadre du Gala Gutenberg aux acteurs de l’industrie de l’imprimerie québécoise représentent la marque de reconnaissance la plus prestigieuse et confirment l’excellence des lauréats. Les prix des différentes catégories sont remis selon des critères stricts d’évaluation qui valorisent les caractéristiques du projet, l’apparence générale et l’audace selon les plus hauts standards de l’industrie actuelle.