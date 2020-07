Le judoka Jacob Valois de retour sur les tatamis

Le judoka Jacob Valois a fait un retour sur les tatamis alors que jusqu’au 11 juillet, il participait à un camp à Lethbridge, en Alberta, où les sports de combat sont autorisés, contrairement au Québec. L’athlète de Boucherville était en compagnie des huit autres membres de l’équipe nationale.

« J’étais content. Au Québec, on ne peut pas combattre et dans d’autres pays, les judokas s’entraînent encore. J’avais juste l’impression qu’ils avaient une longueur d’avance sur nous et ça me stressait un peu », admet le judoka qui compte se qualifier pour les JO chez les moins de 66 kg.

La fédération internationale espère relancer son calendrier dès le mois de septembre, laissant place à un léger sentiment d’urgence chez les athlètes afin de revenir au sommet de leur forme. Le processus de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo n’est pas complété et les judokas voulaient surtout retrouver la forme pour rattraper le retard des dernières semaines et éviter de perdre du terrain face à leurs adversaires.

Le retour sur les tatamis a été exigeant pour la plupart des athlètes et la remise en forme s’annonçait laborieuse. Après quelques jours, Jacob a remarqué une grande progression. « Le cardio s’améliore, je retrouve mes réflexes, ma technique et ma force.»

Bien qu’ils aient fait leur possible pour maintenir la forme à la maison au cours des trois derniers mois, le niveau d’intensité demeurait moins élevé qu’au dojo ou à la salle de musculation avec l’équipe canadienne.