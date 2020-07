Clinique de dépistage de la COVID dans le Vieux-Longueuil

L’unité mobile du CISSS de la Montérégie-Est sera présente à Longueuil les 14 et 15 juillet dans le stationnement du cégep Édouard-Montpetit, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil (945 chemin Chambly).

Les tests seront effectués entre 10h et 15 h et il n’est pas nécessaire de prendre un rendez-vous.

Ce dépistage s’adresse aux gens qui ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de la COVID-19 ou à toute personne qui présente l’un des symptômes de la maladie, soit :

• Fièvre

• Difficultés respiratoires

• Apparition ou aggravation récente de la toux

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût

• Douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou perte d’appétit importante

• Mal de gorge

• Diarrhée.