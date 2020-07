Afin de minimiser les impacts financiers de la COVID-19 : le RTL doit réduire ses services

À la demande de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et en raison du contexte des derniers mois qui a occasionné des manques à gagner importants pour les sociétés de transport, le conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a approuvé, au dernier conseil d’administration qui se tenait le 2 juillet, un plan d’optimisation de ses ressources. Le RTL a eu à faire face à une baisse de son achalandage de près de 70 %, à des dépenses additionnelles non prévues en raison des nouvelles normes sanitaires et à une réorganisation de son travail. Des efforts ont déjà été déployés, notamment en offrant un service estival réduit afin d’ajuster le service à la demande. Sans compter plusieurs mesures de diminution des coûts pour minimiser les impacts financiers. « La pandémie nous a frappés de plein fouet. Bien que d’importants efforts aient été déployés au sein des équipes du RTL, l’ARTM nous demande d’ajuster l’offre de service au niveau de l’achalandage observé. Même si la somme est importante, le financement de 400 M$ pour toutes les sociétés de transport de la province, récemment annoncé par le gouvernement du Québec, ne pourra couvrir l’ensemble des pertes de revenus et des coûts engendrés par la pandémie », a souligné Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL. Le RTL annonce donc un plan d’optimisation des ressources pour ajuster l’offre à la demande et minimiser les impacts financiers à prévoir. Une réduction de service et des coûts d’exploitation sera nécessaire dès septembre. Le RTL veut rassurer sa clientèle pour la rentrée de septembre, les impacts sur le service et la clientèle seront réduits au minimum, mais des ajustements seront faits sur tout le territoire et au service de transport adapté pour refléter la demande tout en tenant compte du contexte de la pandémie et des besoins de déplacements de la clientèle.



« Ce n’est pas un exercice simple et des décisions faciles à prendre pour passer au travers de cette situation unique dans laquelle nous nous trouvons; plusieurs inconnus demeurent dans l’équation. Je peux toutefois vous assurer que nous déploierons tous les efforts nécessaires pour que le RTL soit à l’écoute de sa clientèle afin d’ajuster en continu son service, et qu’il travaillera de concert avec les syndicats pour identifier des pistes de solutions afin de minimiser l’impact de ces compressions sur nos effectifs », a ajouté Michel Veilleux, directeur général du RTL.