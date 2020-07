COVID-19: de nombreuses surprises culturelles vous attendent cet été!

Soyez à l’affût des nombreuses surprises culturelles qui viendront à vous dans les quartiers de Boucherville.

Musique, danse, poésie, théâtre et animation familiale seront au rendez-vous afin de dynamiser votre été! Plus d’une cinquantaine de moments culturels et de performances artistiques se tiendront dans un parc ou espace vert près de chez vous. Plaisir assuré pour tous!

Petits et grands pourront assister aux nombreuses prestations qui viendront égayer cet été particulier. La distanciation physique et les consignes de sécurité émises par la Direction de la santé publique et le gouvernement du Québec seront respectées afin d’assurer une saison sécuritaire pour tous.

Ne manquez pas ces surprises extérieures. Même si les règles ont changé, on annonce un été chaud et coloré!