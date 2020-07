L’homme fort et animateur Hugo Girard à la popote roulante du CABB

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) a reçu Hugo Girard le 18 juin dernier. Il a prêté mainforte aux bénévoles de la popote roulante, autant en cuisine qu’à la livraison des repas.

Cette activité a permis de remercier les précieux bénévoles du CABB qui travaillent sans relâche, et ce, tout particulièrement en temps de COVID-19. Leur travail est inestimable et se doit d’être souligné. Elle a aussi permis de briser la routine de certains bénéficiaires.

La popote roulante est un service de livraison de repas chauds faits maison. Ces derniers sont disponibles autant aux Bouchervillois en perte d’autonomie permanente ou temporaire, qu’à ceux en convalescence à la suite d’une blessure ou d’un problème de santé. Très populaire auprès des aînés, la popote roulante s’adresse également aux nouvelles mamans et aux proches aidants.

Le CABB compte une quarantaine de bénévoles qui préparent et livrent les repas deux fois par semaine, soit les lundis et les jeudis. Des repas congelés faits maison sont aussi disponibles sur demande.

Joignez-vous à l’équipe de bénévoles!

En vous joignant à l’équipe de bénévoles du CABB, vous verrez concrètement la différence qu’apporte votre implication dans votre communauté. Vous créerez des liens avec les autres bénévoles et vous enrichirez des savoirs de tous et toutes.

Pour obtenir plus d’information sur la popote roulante ou joindre l’équipe de bénévoles, communiquez avec le CABB au 450 655-9081 ou visitez le cabboucherville.ca.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés.

Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.