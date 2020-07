Un 4e disque pour Denis Alain Dion, titulaire des orgues de l’église Sainte-Famille

Le titulaire des orgues de l’église Sainte-Famille, Denis Alain Dion, a récemment lancé un disque compact intitulé La forêt enchantée.

Ce quatrième album fait suite au concert Mignonne, allons voir si la rose donné l’automne dernier à l’église Sainte-Famille.

Le musicien a consacré un an de travail pour composer des musiques qui s’articulent principalement autour de la poésie française et québécoise. M. Dion a écrit des musiques pour accompagner des poésies d’Émile Nelligan, de Victor Hugo, de Pierre de Ronsard, d’Alphonse de Lamartine, de Victor Hugo, et d’Anne Hébert. « Ce sont toutes des œuvres profanes qui parlent d’amour, de la vie, du destin. Elles sont philosophiques. »

Au piano, il est accompagné tantôt par le Chœur Ad Hoc, tantôt par la mezzosoprano Chantal Lavigne, tantôt par la soprano Kripa Nageshwar.

On y retrouve de plus deux pièces instrumentales particulières. L’une baptisée Élégie, en hommage aux personnes qui nous ont quittés et inspirée d’un être cher pour le musicien, et une autre La flûte enchantée créée pour la jeune flutiste Andréanne Théorêt.

Denis Alain Dion détient une maîtrise en piano de l’Université McGil, et il joue autant l’orgue. Il a écrit plusieurs oeuvres chorales dont une vingtaine de messes, des motets sacrés et profanes, des cantates, des pièces pour orgue et pour piano

M. Dion planche présentement sur plusieurs projets, et particulièrement sur les préparatifs du 25e anniversaire de l’orgue de l’église Sainte-Famille l’année prochaine. Ainsi, plusieurs concerts devraient être offerts en 2021.