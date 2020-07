Fin de l’année scolaire: visite à domicile et parade à l’école De la Broquerie

À l’école élémentaire De la Broquerie, les enseignants avaient aussi le souci d’organiser des événements festifs pour clore l’année scolaire en beauté, surtout parce que les classes se sont faites de façon virtuelle au cours des trois derniers mois.

Certains ont créé de petites réunions dans un parc avec des groupes restreints, selon les règles de distanciation, d’autres ont organisé des fêtes virtuelles.

Les enseignants de troisième année, pour leur part, ont eu l’originale idée, avec la complicité des parents, de se rendre au domicile de chacun de leurs 67 élèves le 22 juin pour leur dire un « au revoir » en personne. « Les jeunes étaient surpris de notre visite. C’était notre façon de créer un petit souvenir et de rendre cette fin d’année mémorable. C’était important pour nous de faire ce geste symbolique pour boucler la boucle et clore l’année scolaire », raconte Véronique Cadrin, enseignante.

Le 23 juin, c’était au tour des 64 finissants de 6e année de célébrer la fin de leur parcours scolaire au niveau du primaire. La directrice Josyanne Charron et leurs enseignants les avaient conviés sur le terrain de l’école, sur la rue de Jumonville. Le couvre-visage était obligatoire ainsi que les deux mètres de distanciation. Leurs parents quant à eux, devaient se réunir à l’école De Mortagne. De là, et escortés de policiers, ils ont pris part à une parade dans leurs voitures décorées, jusqu’à l’école pour défiler devant les finissants au son de klaxons, de musique et d’animations multiples. Les jeunes ont ensuite été invités à monter à bord pour une deuxième tournée dans quelques rues de la ville