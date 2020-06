D’importants travaux prévus à l’église Sainte-Famille

Malgré ses deux cent vingt ans, l’église Sainte-Famille se dresse toujours fièrement sur la place de l’église. Par son histoire exceptionnelle, ce joyau patrimonial inestimable détient une place privilégiée dans le cœur de la communauté bouchervilloise.

La paroisse compte sur l’aide financière de la population pour rénover et restaurer cet édifice religieux. « Marchant dans les pas de nos ancêtres, nous l’avons protégé et sauvegardé tel un joyau précieux. Votre appui financier constant nous encourage à travailler sans relâche pour sa protection. En plus d’un entretien rigoureux, plusieurs projets majeurs ont été réalisés au fil des ans et nous poursuivons grâce à votre soutien ce gigantesque travail d’entretien et de restauration », mentionne Jacques Castonguay, marguillier délégué au patrimoine .

Cette année, à la suite de l’obtention d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec, la restauration des vitraux sera réalisée. Un architecte et un ingénieur ont été mandatés pour évaluer l’état du bâtiment dans son ensemble afin d’aider les responsables à planifier la suite des travaux de rénovation et de restauration. Ce rapport intitulé « carnet de santé » a pour but d’informer la fabrique sur l’état des différentes composantes architecturales et structurales. Il lui permettra de prendre des décisions éclairées et prévoir les budgets en conséquence.

Voici la liste de ces travaux majeurs à effectuer d’ici quelques années.

1. Démolition de la cheminée qui n’est plus utilisée depuis plusieurs années. Elle présente de nombreuses fissures sur près de la moitié de sa hauteur.

2. Des travaux de rejointoiement de la façade principale ainsi que le remplacement et la restauration de pierres. Il faut intervenir d’ici quelques années pour les pierres endommagées et réaliser ces travaux en même temps que le rejointoiement.

3. La toiture dans son ensemble est en bonne condition, mais celle de la tôlerie à la canadienne du baptistère est à refaire.

Les travaux pour les points 2 et 3 sont admissibles pour une subvention.

« Comme vous pouvez le constater, votre équipe travaille continuellement à une saine administration afin de protéger et sauvegarder ce patrimoine exceptionnel. Nous pourrons réaliser ce travail seulement grâce à vos dons au fonds de rénovation. Soyez assurés que l’argent amassé servira uniquement à la préservation de l’église », précise-t-il.

Les gens qui donneront 1 000 $ et plus verront leur nom inscrit au tableau d’honneur à l’entrée de l’église. Il est également possible de faire un don par legs testamentaire en remplissant le formulaire disponible dans les présentoirs aux entrées de l’église ou au secrétariat de la paroisse.

« Votre soutien financier est important et aidera à réaliser les projets mentionnés précédemment. Au nom de mes collègues de l’assemblée de fabrique, je vous remercie pour votre généreux don », conclut Jacques Castonguay.