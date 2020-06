Rona et Réno-Dépôt de la Rive-Sud remettent 10 000 $ à Moisson Rive-Sud

Les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt de la Rive-Sud ont remis 10 000 $ à Moisson Rive-Sud, la principale banque alimentaire de la Montérégie. Cette somme permettra à l’organisme d’offrir un service de dépannage alimentaire à des centaines de résidents de la région en situation d’insécurité alimentaire. Depuis le début de la pandémie, les demandes d’aide alimentaire ont doublé auprès de cet organisme.

Ce don a été rendu possible grâce à l’investissement philanthropique de 1 000 000 $ annoncé par Lowe’s Canada le 14 avril dernier afin de soutenir ses associés et les communautés touchés par la pandémie de la COVID-19. L’entreprise s’est alors engagée à remettre un total de 241 000 $ pour permettre aux magasins corporatifs Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber au pays d’appuyer – en argent ou en produits – des initiatives visant à répondre à des besoins particuliers des communautés dans leur région.