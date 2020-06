Des noces de diamant célébrées durant la pandémie

En raison des consignes de distanciation sociale, Marcel Nadeau et Jacqueline Dupuis ont célébré leur 60e anniversaire de mariage en toute intimité en présence seulement des membres immédiats de leur famille, le 24 juin. Ils devront patienter encore un petit moment avant d’organiser un rassemblement pour fêter en grande pompe cet amour durable.

Le couple s’est rencontré en 1958 dans une salle de danse, et a uni leur vie en 1960. Natifs de régions rurales, ils emménagent alors à Montréal. M. Nadeau est menuisier et entrepreneur, étant propriétaire d’une entreprise de location de voitures de mariage, tandis que Mme Dupuis cumule deux emplois, soit de commis à Postes Canada et de femme de ménage. Artiste dans l’âme, elle joue de l’accordéon, adore les chansons à répondre et la danse country.

En 1993, ils s’installent à Boucherville pour leur retraite. Ils se font construire, selon les propres plans de M. Nadeau, une résidence sur la rue de Normandie, qu’ils habitent toujours. Le couple a deux enfants (Sylvie et Ghislain), trois petit-enfants (Philip, Mélanie et Dominik), un arrière-petit-enfant (Katerine), et trois petits et arrières petits-enfants par alliance (Geneviève, Florent et Elijah).

Respectivement âgés de 88 et de 85 ans, M. Nadeau souffre de cancer, de diabète et d’arthrite chronique alors que Mme Nadeau est atteinte de la maladie d’Alzeihmer. « L’un possède son intellect et l’autre ses capacités physiques, illustre leur fils Ghislain. Ainsi, pendant que mon père prend sa voiture pour aller faire les emplettes, ma mère s’affaire à tout remettre en place dans l’ordre et quelques fois, dans le désordre… »

En bon citoyen, ils s’intéressent aux affaires municipales et participent aux activités offertes par la Ville. Ils aiment bien prendre part aux Déjeuners du maire, et ils sont aussi impatients de voir leur église rouvrir.

« Je crois qu’ils sont un bel exemple pour tous, car leur force réside dans leur compréhension, leur respect mutuel et surtout l’amour qui les unit depuis 60 ans. Leur recette? Une tasse de patience, une pincée de compréhension, une cuillère de fidélité. Saupoudrer généreusement d’une admiration mutuelle. Lier le tout d’un amour inconditionnel. Laisser mijoter pendant 60 ans », observe Ghislain.