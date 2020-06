Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier : une réouverture attendue!

Après avoir annoncé la réouverture de ses piscines extérieures pour le 23 juin, la Ville de Boucherville s’affaire maintenant à l’élaboration d’un plan de réouverture des bassins intérieurs du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Le tout sera fait en se basant sur les recommandations du Guide de réouverture progressive des installations aquatiques en contexte de COVID-19, préparé par l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ).

La date d’ouverture du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier est fixée au 28 juin prochain. La Ville doit d’abord préparer les installations et poursuivre la formation du personnel aquatique dans le cadre de ce contexte pour le moins inhabituel.

Voici quelques informations importantes concernant le fonctionnement des futures visites à l’intérieur du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier cet été :

• Les visites se feront sur réservation d’une plage horaire dont la durée sera déterminée prochainement.

• Différentes plages horaires seront offertes pour la nage en couloirs seulement.

• L’accès aux piscines intérieures sera possible pour les citoyens uniquement. La carte Accès-Boucherville sera obligatoire afin d’effectuer une réservation 24 h à l’avance à l’aide de la plateforme Ludik. La réservation par téléphone sera aussi possible.

• L’activité sera payante (tarif entrée bain libre). Les utilisateurs paieront le droit d’entrée en arrivant sur les lieux par carte seulement afin d’éviter la manipulation d’argent.

• Le nombre de places sera limité.

• L’inscription à une seule plage horaire par jour sera permise afin d’accueillir un maximum de baigneurs.

• Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au début de l’activité et un baigneur pourra s’inscrire sur place si la capacité maximale permise n’est pas atteinte.

• L’accueil se fera 5 à 10 minutes avant le début de la réservation.

• Vous devrez arriver en maillot de bain, puisque les vestiaires seront ouverts pour accéder aux bassins seulement.

• Les participants devront prévoir un sac de plage pour ranger leurs effets personnels.

• Aucun prêt d’équipement (planches, bouées, palmes) ne sera consenti.

• Aucun partage d’équipement ne sera permis, sauf pour les membres d’une même famille.

• Les abreuvoirs seront disponibles pour remplir les bouteilles d’eau seulement.

La programmation proposée pourra également changer en fonction de l’évolution de la situation entourant la COVID-19.



Réservation



La piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier ainsi que la piscine Paul VI sont ouvertes depuis le 23 juin. N’oubliez pas de réserver votre plage horaire au boucherville.ca/espacesportif ou au 450 449-8640. Vous pouvez réserver du lundi au vendredi entre 10 h et 20 h ainsi que les samedis et dimanches et les jours fériés entre 10 h et 17 h.



De plus, dès l’ouverture de la piscine intérieure le 28 juin prochain, la nage en couloir ne se fera qu’à l’intérieur.