Une bourse de 4 000 $ pour le cycliste contrecoeurois Tristan Jussaume

Lors du lancement virtuel de la 4e édition de l’événement cycliste Défi 808 Bonneville, qui aura lieu les 18 et 19 septembre prochain à Mont-Tremblant, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a profité de l’occasion pour remettre 90 000 $ en bourses à 27 étudiants-athlètes, dont le Contrecœurois Tristan Jussaume.

Le cycliste de 19 ans a ainsi reçu à titre personnel une bourse de 4 000 $ lors de la diffusion de l’événement, un montant attribué pour le soutien à sa réussite scolaire et sportive.

Rappelons que Tristan Jussaume a remporté la médaille de bronze en poursuite individuelle lors des derniers Championnats du monde de cyclisme sur piste juniors qui se déroulaient en août dernier à Francfort, en Allemagne.

En terminant derrière les favoris locaux, Tobias Buck-Gramcko et Nicolas Heinrich, Tristan a donné au Canada sa première médaille lors de cette compétition. L’exploit lui permettait du même coup de se donner un bel élan avant de passer du côté des cyclistes séniors. En plus de sa médaille, il faut mentionner que l’athlète a réalisé à cette occasion un record canadien junior (3 minutes 14,555 secondes) en fracassant de plus de 4 secondes l’ancienne marque.

Une équipe qui promet

Parmi les récents exploits de celui qui étudie en Sciences humaines (profil administration) au cégep Édouard-Montpetit, Tristan a également ajouté une médaille d’argent à son palmarès en terminant second au contre-la-montre dans la catégorie junior lors des Championnats canadiens de cyclisme sur route en juin 2019.

Au cours des dernières années, Tristan Jussaume a ainsi mené la charge pour une équipe du Québec qu’on dit prometteuse pour les prochaines années. « Je m’attends à ce qu’en 2024 (à Paris), le Québec soit encore mieux représenté qu’il ne le sera aux Jeux de Tokyo, » s’est d’ailleurs avancé le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. (FQSC).

Avec une contribution de 66 000 $, les Industries Bonneville demeurent les principaux donateurs ayant participé au programme de bourse. L’entreprise Fenplast a pour sa part octroyé 14 000 $ alors que Lowe’s Canada a offert 10 000 $ afin d’encourager nos espoirs.