Des poubelles qui débordent souvent

Deux citoyens de Boucherville, Christine Pelletier et Claude St-Pierre, déplorent que les poubelles dans le parc de la Frayère, surtout celle placées près du fleuve, sont régulièrement trop pleines au point de déborder. Ils dénoncent la situation qu’ils qualifient de « vraie honte »

« Ça prend énormément de temps avant que l’entreprise Ricova les vident. Pourtant, ça ne devait pas être compliqué d’aviser le sous-traitant de passer plus souvent », argumentent-ils. Ils suggèrent de plus qu’une poubelle soit placée dans le secteur des pylônes, à l’extrémité du parc, qui semble très fréquenté, car il y a aussi beaucoup de déchets sur le sol, constatent-ils. La Ville a été saisie de cette plainte et dit s’en occuper.