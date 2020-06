Les policiers patrouilleront aussi sur le fleuve : le Saint-Laurent, la nouvelle destination vacances de l’été?

Les Québécois et les Bouchervillois devraient en principe demeurer près de chez eux au cours de la période estivale dans le contexte de la COVID-19. Est-ce que le majestueux Saint-Laurent remplacera les bords de mer du Maine, du New Jersey ou de la Virginie? C’est ce qu’anticipent les autorités municipales de Boucherville qui ont fait le point la semaine dernière sur les activités fluviales à pratiquer ici même ainsi que sur les règles de sécurité à suivre.

Il risque donc d’y avoir pas mal de vagues sur le fleuve pendant les vacances puisque la circulation devrait y être dense, ce pour quoi le maire Jean Martel demande aux gens d’être très prudents. Les vacanciers ont le choix de plusieurs sorties et d’activités, et les plaisanciers de tout acabit devront apprendre à cohabiter. Randonnées en yacht, en kayak, en voilier, en motomarine, en canot, en pédalo, sur les populaires planches paddle bord, wakeboard, ou encore pratique de la pêche, trempette dans les îles de Boucherville ou promenade dans le parc national sont autant de possibilités qui s’offrent à eux.

Et parce que le Saint-Laurent ne sera peut-être pas un long fleuve tranquille, la patrouille nautique du Service de police de l’agglomération de Longueuil sera encore présente cette année, soit trois fins de semaine sur cinq et lors d’événements spéciaux. Les trois agents sillonneront le fleuve, surtout le secteur de Boucherville où il y a une grande affluence. Ils effectueront non seulement des interventions de sensibilisation à la sécurité nautique, mais ils auront aussi le mandat de donner des constats à l’endroit des plaisanciers qui ne respecteraient pas les règles en matière de sécurité et de conduite.

L’an dernier, ils ont procédé à 194 interceptions, interpellations et enquêtes. Ils ont également remis 121 avis nautiques et 12 constats d’infraction. La grande majorité des avis et constats était reliée aux équipements obligatoires à bord des embarcations, ou liée aux actions des conducteurs en ce qui a trait à la sécurité des occupants. Par exemple, le nombre de vestes de flottaison, les feux de navigation défectueux ou manquant, le fait qu’il n’y ait pas de personne désignée pour surveiller les gens qui pratiquent un sport (ski nautique, bouée, wakeboard) derrière le bateau, etc.

Les pompiers aussi sur l’eau!

Les pompiers de l’agglomération de Longueuil seront également présents sur l’eau, chaque jour. Ils ont surtout pour mandat d’effectuer des opérations de sauvetage et de recherche. « Juste le fait d’être vus dans notre embarcation a pour effet de ralentir les plaisanciers », mentionne Maxime Chrétien. Le bateau est amarré à la marina de Longueuil et est en service 24 heures par jour. L’été dernier, les pompiers ont répondu à quelque 70 appels d’urgence.

La Garde côtière qui a surtout un mandat de prévention suivra aussi le courant. Elle effectuera des interventions multiples allant de la prévention au remorquage de bateaux et au sauvetage.

Pas une piste de vitesse

Et parce que le fleuve n’est pas une piste de course, la Ville de Boucherville a installé, encore cette année, des bouées à 100 mètres de la rive, du côté de Boucherville, et à 50 mètres de la rive, du côté des Îles-de-Boucherville. Elles suggèrent une limite maximale de vitesse de 10 nœuds, ce qui représente 18,5 km/h. Les bouées sont présentes à partir du club d’aviron jusqu’au parc de La Frayère, et également aux entrées des chenaux des Iles-de-Boucherville.

La navette fluviale Navark a repris du service

Depuis le 13 juin, la navette fluviale qui relie les berges de Boucherville au parc national des Îles-de-Boucherville est en fonction. L’embarquement se fait à partir du quai Yvon-Julien, situé à la jonction du boulevard Marie-Victorin et du boulevard De Montarville, en direction de l’île Grosbois.

Cinq cents personnes ont utilisé la navette au cours de la première fin de semaine d’activité. La capacité d’accueil étant réduite cette année afin de respecter les consignes de distanciation physique, en période de grande affluence, l’ajout d’un ou deux bateaux sera été effectué. Il est encore possible pour les citoyens d’embarquer avec leur vélo sur les bateaux. Le service est offert tous les jours de 9h à17h30 (dernier départ des îles pour le retour) jusqu’au 7 septembre, ensuite les fins de semaine jusqu’au 12 octobre.

Activités à faire sur l’eau

De l’aviron

Le Club d’aviron procède présentement à une entrée progressive des différents groupes de rameurs dans le but d’éviter les chevauchements de présence des membres sur le terrain du club. Un maximum de dix personnes à la fois peut se trouver sur le site.

Pour l’instant, seuls les membres résidant à une même adresse peuvent utiliser les embarcations d’équipage. Les autres ne peuvent utiliser que les bateaux simples.

Les camps de jour pour débutants ont dû être annulés cet été. Le club offrira plutôt des camps de perfectionnement s’adressant aux jeunes ayant déjà fait un camp de jour les années précédentes. Les places sont par contre limitées à six jeunes par semaine à partir du 29 juin. Les cours d’initiation pour adultes sont quant à eux à l’étude afin d’évaluer la possibilité de les offrir de façon sécuritaire.

Renseignements : info@avironboucherville.com ou avironboucherville.com

De la voile

Le Club nautique De Mézy est un club nautique pour les bateaux à voiles et bateaux moteurs. En raison du contexte particulier, les activités sociales habituelles ont dû être annulées cette année. Par contre, les membres peuvent profiter de la marina tout en respectant les règles de distanciation physique qu’ils doivent également respecter à bord de leur embarcation.

Par ailleurs, l’École de voile n’offrira pas d’activités de camp d’enseignement cet été puisqu’il est impossible de respecter les règles de distanciation physique lors des manœuvres terrestres et lors d’éventuelles manœuvres d’aide sur l’eau.

Activités insulaires

Pour le moment, seuls le vélo, les activités nautiques (avec embarcations personnelles uniquement) et la randonnée sont autorisés au parc national des Îles-de-Boucherville. L’offre d’activités sera bonifiée graduellement. La location de vélo, d’équipement de plein air et d’équipement nautique sera sûrement possible d’ici la fin du mois de juin.

Les séjours en camping sont présentement disponibles pour les emplacements de type VR. Le camping en tente et en installation prêt-à-camper sera ouvert à compter du 19 juin.

Renseignements : sepaq.com/pq/bou

Rampe de mise à l’eau pour embarcations non motorisées

Le maire Martel a aussi rappelé qu’il y a plusieurs endroits pour mettre à l’eau les embarcations non motorisées, soit au Club d’aviron, au quai Yvon-Julien, au parc Laramée-Lacaille, au parc de la Frayère, et à la hauteur de la rue De Varennes.