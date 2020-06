Sandoz Canada reçoit l’approbation de Santé Canada pour le lancement de deux biosimilaires en oncologie

Sandoz Canada Inc., une division de Novartis AG, et situé à Boucherville a annoncé la semaine dernière que Santé Canada a approuvé deux nouveaux médicaments, Ziextenzo® (pegfilgrastim, biologique de référence : Neulasta®) et Riximyo® (rituximab, biologique de référence : Rituxan®) pour commercialisation au Canada.

Sandoz Canada a reçu le 21 avril 2020 un avis de conformité émis par Santé Canada concernant l’utilisation de Ziextenzo® pour réduire l’incidence de la neutropénie fébrile, l’un des effets secondaires les plus graves de la chimiothérapie. Riximyo® a pour sa part reçu l’approbation le 28 avril 2020 pour traiter le lymphome non hodgkinien, la leucémie lymphoïde chronique ainsi que la polyarthrite rhumatoïde.

La neutropénie correspond à une baisse du nombre de neutrophiles, un type de globules blancs, et prédispose l’organisme aux infections et l’empêche de les combattre¹.

Quant aux cancers du sang, selon les statistiques publiées par la Société canadienne du cancer², on estime à 21 000 le nombre de Canadiens qui en ont reçu un diagnostic en 2019, ce qui représente environ 10 % de tous les diagnostics de cancer et englobe les cas de lymphome non hodgkinien (10 000) et de leucémie (6 700). Les taux de survie aux cancers du sang ont augmenté au fil des années mais ceux-ci ont tout de même causé la mort de 7 200 Canadiens en 2016 d’après un rapport émis par la Société de leucémie et lymphome du Canada³.

« Ces deux nouvelles approbations sont une excellente nouvelle pour les patients, leurs médecins et le système de soins de santé canadien. L’utilisation des biosimilaires permet en effet à un plus grand nombre de patients de profiter des bienfaits des traitements biologiques tout en contribuant à réduire les coûts croissants du système de santé et générer des économies qui peuvent être réinvesties dans les ressources en soins de santé », affirme Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada.

« Les autorisations de Ziextenzo® et Riximyo® élargissent notre portefeuille de biosimilaires au domaine de l’oncologie. Elles renforcent aussi notre statut de chef de file en matière de médicaments biosimilaires et de génériques au Canada qui s’appuie sur notre robuste expérience dans ces domaines, notre engagement pour un approvisionnement fiable et l’excellence de nos programmes de service aux patients. »

La gamme de biosimilaires de Sandoz Canada comprend des médicaments biologiques qui couvrent les champs thérapeutiques de l’oncologie, la rhumatologie, l’immunologie et l’endocrinologie.

Un médicament biologique biosimilaire, ou biosimilaire, est un médicament biologique dont la similarité à un médicament d’origine déjà autorisé pour la vente (appelé médicament biologique de référence) a été démontrée. Les biosimilaires peuvent être offerts sur le marché à la suite de l’expiration des brevets et des périodes de protection des données du médicament biologique de référence. Ils ont le potentiel d’optimiser l’accès à des traitements efficaces, tout Canada inc. en allégeant le fardeau économique pesant actuellement sur le système de santé canadien ainsi que sur les patients, les médecins et l’ensemble des contribuables4.

« Sandoz est pionnière et chef de file mondial dans le domaine des biosimilaires. L’entreprise investit dans la recherche et le développement pour améliorer la qualité de vie des patients et libérer des ressources en soins de santé grâce à un accès accru à des biosimilaires abordables. L’ensemble de notre portefeuille de biosimilaires est mis au point dans le respect de normes de qualité les plus élevées de l’industrie grâce au modèle intégré « de bout en bout » du groupe Novartis pour le développement, la fabrication et l’approvisionnement fiables de médicaments », déclare Karine Matteau, Vice-présidente Hôpitaux et Médecins Bio-génériques et Chef des Biosimilaires à Sandoz Canada. « Sandoz commercialise huit médicaments biosimilaires dans le monde et nous avons hâte d’en compter cinq au Canada dans les prochains douze mois. »