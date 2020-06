Boucherville rouvre ses terrains de volleyball de plage

Les cours de tennis reprendront bientôt



La Ville de Boucherville annonce que les cours de tennis reprendront à partir du 29 juin et que les terrains de volleyball de plage au parc Pierre-Laporte sont maintenant rouverts en pratique libre.



Inscription aux cours de tennis

Conformément à l’entrée en vigueur de la seconde phase du plan de relance de la pratique du tennis, les entraînements et leçons supervisés sont maintenant permis.



Ainsi, dès le 22 juin, à 19 h, les amateurs de tennis pourront s’inscrire aux cours privés, semi-privés ou de groupe. La Ronde des vétérans, qui s’adresse aux joueurs de 55 ans et plus, ainsi que la Super ligue devront, quant à elles, attendre l’approbation du gouvernement avant de reprendre leurs activités.



Consultez la programmation des différents cours et les modalités d’inscription en ligne à boucherville.ca/tennis.



Rappelons que malgré la reprise des entraînements, toutes les recommandations sanitaires de la première phase continuent de s’appliquer. Un guide de consignes détaillées sera envoyé aux participants après l’inscription.



Tennis libre : retour de la tarification

La pratique du tennis libre avec changement obligatoire toutes les 60 minutes se poursuit. Notons toutefois que l’abonnement de saison et le paiement à la séance reprendront à compter du 1er juillet. Pour éviter la manipulation d’argent comptant, il ne sera possible de payer que par INTERAC ou par carte de crédit au comptoir du chalet.



Volleyball de plage

Les terrains de volleyball de plage sont maintenant accessibles gratuitement en pratique libre.



Pour assurer la santé et la sécurité des usagers, des mesures de protection ont été mises en place et devront être respectées par tous :

• le nombre de joueurs par terrain est limité à quatre (deux de chaque côté);

• chaque groupe a droit à 90 minutes de jeu;

• les joueurs sont responsables d’apporter leur ballon et d’en assurer la désinfection;

• le nombre de terrains par groupe est limité à un;

• aucun prêt de ballon n’est possible au chalet de tennis.



En tout temps, les joueurs doivent respecter une distanciation physique de deux mètres.

Réservations

Il est fortement recommandé de réserver un terrain 24 heures à l’avance. La réservation peut se faire sur place ou par téléphone au 450 449-8352.



À leur arrivée, au moins deux participants devront se présenter à la réception du chalet de tennis avec leur carte Accès-Boucherville ainsi qu’une pièce d’identité avec photo.



Un horaire des réservations sera affiché à l’entrée des terrains pour la journée.