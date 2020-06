Avis d’interdiction d’arrosage en vigueur à Varennes

Un avis d’interdiction d’arrosage est émis pour tout le territoire de Varennes jusqu’au lundi 22 juin prochain.



Cet avis est émis en raison des consommations d’eau excessives et pour assurer un approvisionnement adéquat pour les citoyens.



Il est donc interdit d’utiliser le boyau ainsi que les systèmes automatiques d’arrosage des pelouses.



L’arrosage des fleurs et des potagers est autorisé seulement s’il est effectué au moyen d’un boyau muni d’un dispositif d’arrêt qui doit être activé à la main.



Des inspecteurs municipaux circuleront les secteurs pour sensibiliser les citoyens au respect de l’interdiction en vigueur.



Il est à noter que l’arrosage des fleurs et végétaux municipaux se poursuivra, car celui-ci est effectué à partir d’une prise d’eau non potable.