1 000 000 de KM Ensemble: Sainte-Julie invite les citoyens à joindre son équipe

12La Ville de Sainte-Julie invite tous ses citoyens à bouger du 19 au 21 juin prochains dans le cadre de l’événement virtuel gratuit du Grand défi Pierre Lavoie, 1 000 000 de KM Ensemble. Tous les citoyens sont invités à participer, peu importe leur condition physique.

« Les bienfaits de l’activité physique sont bien connus. La Ville de Sainte-Julie fait la promotion de l’activité physique depuis plusieurs années, que ce soit à l’aide de la politique de saines habitudes de vie, des nombreux événements sportifs qu’elle organise ou par le développement et l’entretien de son réseau cyclopédestre de plus de 40 kilomètres. J’invite toutes les Julievilloises et les Julievillois à se joindre à l’équipe de la Ville de Sainte-Julie pour l’événement 1 000 000 de KM Ensemble. Chaque kilomètre compte pour que nous bougions tous ensemble », a mentionné la mairesse Suzanne Roy.

Comment participer ?

Téléchargez l’application 1 000 000 de KM Ensemble dans l’App Store ou Google Play.

Inscrivez-vous dans l’équipe de la Ville de Sainte-Julie.

Du 19 au 21 juin, marchez, courez, pédalez ou patinez et enregistrez vos kilomètres parcourus dans l’application.

Tous les moyens de déplacement actifs peuvent être utilisés : la marche, le vélo, la course, le patin à roues alignées et même le kayak. L’équipe de la Ville de Sainte-Julie aimerait amasser un total de 10 000 km. Pour remercier les citoyens de leur participation, la Ville de Sainte-Julie fera tirer au hasard 5 chèques-cadeaux d’une valeur de 200 $ chacun à la boutique julievilloise Ultime Vélo. Pour être éligible au concours, il faut s’inscrire dans l’équipe de la Ville de Sainte-Julie et faire au moins un kilomètre selon le moyen de son choix du 19 au 21 juin.