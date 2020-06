Les Savaria quittent la culture dans les îles

Louis Savaria et son fils Roger qui ont cultivé durant de très nombreuses années le maïs, puis, depuis trois ans, le soya, dans les Îles-de-Boucherville, ont décidé de prendre leur retraite. La Ferme Van Velzen et Fils, l’autre entreprise agricole familiale présente sur les lieux depuis autant d’années, continuera de cultiver les acres de terre qu’exploitaient les Savaria.

« Mon mari a 80 ans, et il est temps pour lui de prendre sa retraite de l’agriculture. Mon fils Robert, quant à lui, trouve que c’est beaucoup d’ouvrage, surtout que les chevreuils mangent la majorité des récoltes. À l’époque, ils étaient cinq frères à se partager le travail », mentionne Mme Savaria jointe au téléphone.

Rappelons qu’en 2013, le gouvernement du Québec souhaitait interdire l’agriculture dans le parc national des Îles-de-Boucherville et envisageait de reboiser le secteur. La Ville de Boucherville avec l’appui de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la population souhaitait le maintien des activités agricoles. En 2018, le gouvernement du Québec est revenu sur sa position en accordant aux familles Savaria et Van Velzen un nouveau bail de 15 ans. Cette entente leur permet de poursuivre la culture sur 141 hectares, jusqu’en 2033.

Paul Van Velzen, quant à lui, a la ferme intention de réintroduire la culture du maïs sucré dans les Îles.