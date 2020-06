Une Julievilloise remporte le premier prix d’un important concours nord-américain de design

La Julievilloise Alexandra Clément, étudiante en design d’intérieur au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, est la première Québécoise et Canadienne à remporter le concours nord-américain Innovation étudiante FORM 2020. La compétition était particulièrement relevée cette année car les responsables ont reçu un nombre record de 150 inscriptions provenant de plus de 40 universités, cégeps et collèges du Canada et des États-Unis.

Les étudiants en design d’intérieur et en architecture étaient invités à soumettre le design d’une pièce de mobilier d’après le thème « Frontières floues », c’est-à-dire « l’intersection entre la technologie et le monde naturel ». Les participants avaient ainsi une chance de remporter un des prix en argent et de voir leur création réalisée et exposée dans le cadre de l’évènement NeoCon 2021.

« Ce concours nord-américain a été créé pour stimuler la créativité et favoriser la mise en valeur du talent de la prochaine génération d’architectes et de designers, a déclaré par voie de communiqué Johanne Levesque, directrice marketing de Formica Canada. La participation de chaque étudiant est un exercice très formateur et je suis convaincue que les gagnants de cette édition 2020 seront grandement encouragés par leur performance. » Mme Levesque a également précisé que les candidatures ont été évaluées par un panel de professionnels de l’industrie.

Inspiré de l’art ancestral du Japon

C’est donc avec son œuvre, Origami, qu’Alexandra Clément a pu décrocher les grands honneurs. Les responsables du concours ont expliqué que ce bureau « englobe l’art modulaire dans sa forme la plus simple, incarnant la créativité sans sacrifier la fonctionnalité. Inspiré de l’art ancestral du Japon, le bureau joue avec différentes formes et volumes pour maximiser son utilisation, y compris de multiples compartiments de rangement intégrés. (…) Cette conception fait également un clin d’œil au papier : matière première utilisée à la fois en origami et dans le stratifié. »

Alexandra Clément a remporté un prix de 2 000 $ US et son œuvre sera fabriquée et exposée lors de NeoCon 2021, qui se tiendra du 14 au 16 juin 2021, au Mart de Chicago. « Le bureau en origami d’Alexandra représente magnifiquement le croisement de la nature et de la technologie, grâce à l’utilisation de motifs inspirés de la nature et d’une conception rendant le meuble fonctionnel », a déclaré l’un des membres du jury, Renee Hytry Derrington. « Rendant hommage au design réfléchi, propre et fonctionnel de nombreux intérieurs japonais, ce bureau encourage une variété d’utilisations, que ce soit un espace pour travailler ou un endroit pour partager un repas ou converser avec d’autres, et il permet même d’éviter l’encombrement grâce à une organisation intelligente. »

La Julievilloise s’est dit fière d’être la première Québécoise et Canadienne à remporter cette compétition, d’autant plus qu’il s’agit pour elle d’une première participation à ce type de compétition. Elle a ajouté que cette idée lui est venue lors d’une discussion et elle l’a associée à la création d’un bureau, un meuble pratique qu’on utilise tous les jours, mais qu’elle n’avait jamais conçu.

« Je suis très heureuse d’avoir participé à la compétition et d’avoir pu remporter la première place. C’est une très belle reconnaissante et cela me donnera une belle visibilité auprès de la communauté des designers au Québec », s’est enthousiasmée la jeune Alexandra Clément. « J’ai particulièrement hâte de voir mon design créé et exposé à NeoCon 2021, car ce sera la première fois que les gens pourront voir un projet que j’ai créé. »