Une maison des aînés sera construite sur le site de l’Hôpital Pierre-Boucher

Une maison des aînés et alternative sera construite en 2021, à Longueuil, plus précisément sur le terrain de l’hôpital Pierre-Boucher.

Le nouvel établissement qui représente un investissement de 40 M$ offrira 72 places, dont 48 pour les personnes âgées, et 24 pour les adultes qui ont des besoins spécifiques.

Ce lieu qui se veut un milieu de vie à dimension humaine, sera constitué de six unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident, a expliqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais qui a fait l’annonce du projet le 1er juin en compagnie du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon, Lionel Carmant.

Mme Blais a souligné que ce type d’hébergement rappellera davantage un domicile et donnera accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. La ministre croit que ce concept novateur sera aussi bénéfique pour le personnel et contribuera à l’attractivité et à la rétention de la main-d’œuvre. Elle a de plus précisé que l’environnement de ce type de maison facilitera l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d’éclosion.

Une autre maison des aînés à Saint-Amable

La ministre Blais a également rappelé que cette maison des aînés et alternative s’inscrit dans le cadre d’une démarche de transformation majeure des milieux d’hébergement et de soins de longue durée qui va nécessiter un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars de la part du gouvernement du Québec.

Au Québec, d’ici la fin de 2022, 2 600 nouvelles places seront construites en maisons des aînés ou en maisons alternatives, dont 510 en Montérégie. Par ailleurs, 2 500 places en centre d’hébergement et de soins de longue durée feront quant à elles l’objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Rappelons que dans la région, la construction d’une maison des ainés a récemment été annoncée à Saint-Amable où la population est vieillissante