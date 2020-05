Masques: Stéphane Bergeron lance un appel aux fabricants et détaillants du comté

La santé publique recommande fortement de porter un masque ou un couvre-visage en public, lorsqu’il n’est pas possible de garder une distance de deux mètres avec les autres… C’est bien beau, mais encore faut-il savoir où s’en procurer! De nombreuses entreprises, artisanes et artisans, partout au Québec, se sont lancés dans la production de cet item désormais fort recherché, lui donnant souvent un design distinctif qui peut même s’agencer avec la garde-robe ou refléter la personnalité de la personne qui le porte.

Afin de permettre à ses concitoyennes et concitoyens de se conformer à cette recommandation instante et de favoriser l’achat local, le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, s’est donné comme objectif d’identifier rapidement le plus grand nombre de fabricants et de détaillants de masques et couvre-visage dans la circonscription (Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie et la partie sud de l’arrondissement de Saint-Hubert), de telle sorte d’en faire la promotion dans le courrier de circonscription qui sera distribué dans les domiciles pour la Fête nationale.

«Le port du masque et du couvre-visage ne fait pas encore partie de nos mœurs. S’il est difficile de s’en procurer ou encore d’en trouver qui puisse nous faire plutôt bien paraître, il pourrait s’avérer fort commode de simplement passer outre… Pourtant, voilà un excellent moyen, avec le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale, de se protéger et de protéger les autres. Il n’y a donc pas de risque à prendre! Conséquemment, l’idée est de faire en sorte de faciliter la vie des personnes qui veulent se procurer masques ou couvre-visage, tout en soutenant la relance de l’économie de notre région en favorisant l’achat local», d’expliquer M. Bergeron.

Les entreprises, détaillants, artisanes et artisans de la circonscription de Montarville qui fabriquent et/ou vendent des masques et couvre-visage sont donc invités à communiquer sans délai avec le bureau du député Stéphane Bergeron, puisque les délais de production du prochain courrier de circonscription, qui doit parvenir aux domiciles pour la Fête nationale, sont extrêmement serrés. Pour ce faire, les personnes concernées peuvent se manifester par téléphone, au 450 922-BLOC (2562), ou par courriel, à Stephane.Bergeron@parl.gc.ca.